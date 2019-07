17 de julio de 2019

Hernando (PP) dice que Sánchez ahora intenta "destruir" a Iglesias tras pactar con Podemos en CCAA y ayuntamientos

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por Almería y secretario cuarto de la Mesa de la Cámara Alta, Rafael Hernando, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está "intentado a ver si destruye" y "debilita" al líder de Podemos, Pablo Iglesias, después de que estos meses haya formado gobiernos de coalición con el partido morado en muchas comunidades autónomas y ayuntamientos. Por eso, y tras denunciar la "prepotencia" del candidato socialista, ha dicho que el PP no puede "caer en sus trampas".

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Hernando ha criticado que Sánchez no haya sido "capaz" de acatar el mandato del Rey de intentar formar una mayoría para ser investido y gobernar, y que esté "haciendo trilerismo político". "En estos momentos no sabemos si la próxima semana vamos a tener un gobierno investido o no, y eso es culpa y responsabilidad del señor Sánchez", ha enfatizado.

En este sentido, el exportavoz del Grupo Popular en el Congreso ha señalado que Pedro Sánchez "cada día plantea una alternativa diferente" porque su "único objetivo es seguir montado en el Falcon y poder disfrutar de la Presidencia del Gobierno" sin explicar a los españoles que programa va a aplicar esta legislatura.

Hernando ha subrayado que ahora Sánchez "no quiere aceptar" un Gobierno de coalición para España con Podemos, pero sí lo ha hecho en Baleares, la Comunidad Valenciana y otras autonomías. "Intenta disimular qué es lo que ha hecho durante todo este tiempo. Tiene un pacto con Podemos, con los independentistas y con los Bildu-etarras, que son los que le pusieron en la Presidencia del Gobierno", ha afirmado.

Por eso, ha dicho que él "entiende" a Pablo Iglesias, que ahora puede decir que ya le dio "70 escaños gratis" y ahora que tiene 40 diputados "no está dispuesto a dárselos gratis" de nuevo. "A mi no me gusta un gobierno de coalición pero no me gusta tampoco que pretenda engañar a los españoles y ahora formular hipótesis o jugar con los cubiletes, a ver si alguien se va al bar y entonces puedo obtener 100 abstenciones para seguir gobernando con 123 escaños como si tuviera mayoría absoluta", ha resaltado.

"PREPOTENCIA" DE SÁNCHEZ

Hernando ha recordado que hace tres años Mariano Rajoy ofreció a Sánchez, entonces líder de la oposición, un Gobierno de coalición pero rechazó esa oferta. Sin embargo, ha criticado que el candidato socialista no haya hecho nada similar y se dedique a esperar a que los demás partidos le dén su apoyo para que siga "encaramado al Falcon".

"Más allá de la prepotencia del señor Sánchez están los intereses de los ciudadanos y, sobre todo, unos resultados de unas elecciones que hay que respetar", ha manifestado, para recordar que por encargo del Rey tiene "obligación" de formar gobierno pero "no ofrece absolutamente" nada a los partidos.

En este punto, ha criticado que ahora pretenda que el PP "pueda irse al bar" para facilitar la próxima semana su investidura, algo que ve "absolutamente imposible", máxime cuando en los últimos meses ha pactado con Bildu, los independentistas y Podemos. "Ha formado gobiernos de de coalición en todos lados y ahora está intentado a ver si destruye al señor de Podemos, al señor Iglesias, a ver si lo debilita. Es algo propio del señor Sánchez, pero lo que no podemos hacer es caer en sus trampas", ha resaltado.

En cuanto a las declaraciones del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, apelando al sentido de Estado para que haya gobierno, Hernando ha afirmado que el hecho de que el diputado republicano aparezca en este "culebrón" como si fuera un hombre dialogante y de Estado da "una buena idea del nivel de la degradación a la que ha llevado el Parlamento el señor Sánchez y las mayorías con las que ha estado gobernando hasta ahora".

CONGRESO Y SENADO "CERRADOS A CAL Y CANTO"

Asimismo, Hernando ha criticado que el Parlamento no se reúna desde hace meses. A su entender, el Congreso y el Senado están "secuestrados" y se ha "decretado un cerrojazo por la voluntad de Sánchez" de que no haya control a su Gobierno, algo que impide "cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional que obliga al Ejecutivo en funciones a "dar explicaciones" en ambas Cámaras sobre sus decisiones.

"Ha habido una conjura entre el señor Sánchez, la señora Batet (presidenta del Congreso) y el presidente del Senado para que ni tan siquiera se constituya la Diputación Permanente, lo cuál no tiene precedentes en la historia de nuestra democracia", ha exclamado, para censurar que la "voluntad" del presidente sea "cerrar a cal y canto" el Parlamento, "vulnerando" los reglamentos de las Cámaras.