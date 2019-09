13 de septiembre de 2019

Iceta partidario de que Podemos dé la investidura y estudiar en el futuro una coalición

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha pedido a Podemos que reflexione sobre su exigencia de entrar en una coalición de gobierno y ha sugerido que Podemos dé la investidura y estudiar en el futuro una coalición.

Iceta ha rechazado la propuesta de Pablo Iglesias, aduciendo la falta de confianza mutua entre PSOE y Podemos. "Fue el primero que dijo que quiere estar en el gobierno porque no se fía, si reflexiona sobre esa frase verá que crear gobierno desde la desconfianza no es lo que los españoles merecen", ha dicho.

"Hagamos como en Portugal, empecemos a trabajar y en la medida en que esa confianza crezca y se asiente, podemos pensar incluso en un gobierno de coalición en el futuro", ha sugerido el dirigente socialista en una entrevista en Antena3.

Con todo, Iceta ha dicho que ambas fuerzas serían capaces "de encontrar un camino" si compartieran gobierno a la hora de afrontar desafíos como la crisis del procés. Así, ha aludido a que Iglesias se ha comprometido a ser leal a la posición del PSOE en cuestiones de Estado.

GRAN COALICIÓN

Sobre la posibilidad que planteó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de que el PSOE proponga una gran coalición o un pacto de Legislatura al PP, ha señalado que en este momento "no es necesaria" y "no se dan las circunstancias". "Hay una mayoría progresista que como no es absoluta se va a ver obligada permanentemente a pactar y eso es bueno", ha indicado.

"Todavía no hemos aprendido a pactar. Creo que en cualquier caso debería ser una legislatura de diálogo", ha señalado, y aunque ha declinado la propuesta ha dicho que es preferible la actitud de Feijóo a la "cerrazón" de partidos como PP y Ciudadanos. Y sobre la posibilidad de una abstención 'popular' tras las hipotéticas elecciones del 10 de noviembre, Iceta ha señalado que si el PP considera que se tiene que abstener, que lo haga ahora.