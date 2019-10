Iglesias apela a la responsabilidad institucional de Sánchez y Torra porque nadie entiende que no hablen

Afirma que "los excesos policiales han podido ser vistos por todos"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado que no es entendible que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, no hablen entre sí, ha apelado a la responsabilidad institucional de ambos y ha calificado de "tomadura de pelo" el vídeo difundido por TV3 en el que se aprecia la reacción de Torra al intento de llamada telefónica a Moncloa.

"Esto no va de que se caigan bien, sino de responsabilidad institucional, debe haber coordinación entre los dos gobiernos y es una tomadura de pelo que veamos que Sánchez y Torra no quieran hablar", ha indicado el candidato a la Presidencia de Unidas Podemos en declaraciones a la Cadena Ser.

Así, apela a la responsabilidad a ambos Ejecutivos porque señala que lo que ocurre en Cataluña es "grave" no solo en términos históricos sino en lo referente al orden público. En este punto, Iglesias ha cargado de nuevo, como ya hiciera la semana pasada, contra el president catalán, del que ha dicho que "lo está haciendo peor imposible" y al que asegura que ya pocos independentistas "aguantan".

No obstante, el líder morado también ha criticado la actitud de Sánchez de no responder a las llamadas de Torra, y ha ejemplificado que si a él le contactara el presidente, acudiría. "Me venga mejor o peor, aunque entienda que puede no proceder que nos veamos, tengo que responder a la llamada y estar allí donde me cite", ha añadido, apuntando que "esto no puede ir de estados de ánimo".

LA CONDENA "TIBIA" DE TORRA FRENTE A LA DE ARAGONÈS

Sobre la condena de los actos violentos que se han vivido a lo largo de la semana, con especial virulencia en las diferentes capitales catalanas, Iglesias ha señalado que en el Govern ha habido disparidad de reacciones a los mismos. Así, ha señalado que mientras que hubo que esperar horas para que se produjera una respuesta condenatoria "tibia" de Torra, otros como el vicepresidente Pere Aragonès han mostrado un rechazo total de la violencia.

"Aragonès es consciente de que esto hace mucho daño al independentismo, un movimiento cuyo éxito trasversal e interclasista ha tenido que ver con la no violencia, lo que vemos es masivamente rechazado en Cataluña por todos los sectores políticos y es evidente que si a alguien favorece es a la extrema derecha", ha añadido.

Por otro lado, Iglesias ha evitado valorar la actuación policial en los disturbios y ha señalado que en todo caso a quien se debe pedir responsabilidades sobre la acción de los antidisturbios es a los responsables políticos -Ministerio del Interior y Consellería del Interior--, dado que los cuerpos policiales solo cumplen órdenes.

No obstante, el secretario general de Podemos ha calificado la situación vivida de alarmante y ha mostrado su preocupación por los informes de Amnistía Internacional que plantean críticas sobre "excesos que no pueden gustar a nadie".

En este punto, ha señalado que esos excesos policiales han podido ser vistos por todos, y se ha referido a la detención del fotoperiodista de El País. "Son situaciones de conflicto y de enorme tensión, pero todos aspiramos a vivir en un país en el que estas cosas no se produzcan", ha indicado.

DIÁLOGO POLÍTICO

Para acabar con esta situación de tensión generada tras la publicación de la sentencia condenatoria de los líderes del 'procés', Iglesias ha abogado por el diálogo político para solucionar "un problema histórico que ya en el pasado se ha sabido resolver de manera más inteligente".

Para propiciar ese diálogo propone una mesa política que incluya a todas las formaciones del ámbito catalán y estatal, en la que todas las ideas se expongan, y en la que ver si se puede llegar a un punto de acuerdo para gestionar "un conflicto histórico que tiene que ver con el carácter plurinacional del país".

"Hace falta mucha más política y menos aspavientos, hay mucha irresponsabilidad y algunos ven en lo que ocurre en Cataluña una mina de oro para obtener buenos resultados electorales, pero a costa de España", ha enfatizado, para luego indicar que toca mesura, calma y diálogo.

En ese sentido, Iglesias ha asegurado que hoy hay muchos que se opusieron al marco del Estatut que desearían volver a ese contexto. Y se ha mostrado convencido de que un nuevo estatuto para Cataluña hubiera servido "para calmar las cosas" y para llegar a una solución negociada.