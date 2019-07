22 de julio de 2019

Iglesias avisa que Podemos no puede ser "mero decorado" en el Gobierno y pide a Sánchez "respeto"

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha solicitado este lunes al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que respete los 3,7 millones de votos que ha logrado su partido en las elecciones generales y no le plantee ser un "mero decorado" en el Gobierno porque eso no lo podrán "aceptar". Por eso, ha exigido al candidato socialista "respeto" y "reciprocidad".

En su intervención en el debate de investidura que se celebra en el Congreso, Iglesias ha advertido de que los españoles no entenderían que un "exceso de autoconfianza" hiciera perder "la oportunidad histórica" de que España tuviera un "gobierno de coalición de izquierdas".

"Respeten a nuestros 3,7 millones de votantes y no nos propongan ser un mero decorado en su Gobierno porque no lo podremos aceptar. Solo le pedimos respeto y reciprocidad", ha declarado el secretario general del partido morado.

LOS ESPAÑOLES NO ENTENDERÍAN UN ADELANTO ELECTORAL

Dicho esto, ha avisado al candidato socialista que los españoles no entenderían que provocara un "adelanto electoral" aunque las encuestas recojan que los socialistas podrían tener un resultado "estupendo".

Tras las peticiones de Sánchez a Pablo Casado y Albert Rivera para que no bloqueen la investidura y se abstengan, el líder de Podemos ha demandado al presidente del Gobierno que "disimule un poco" porque le sorprende "como estrategia de negociación" con su formación pedir la abstención de PP y Cs.

Además, ha reprochado al candidato socialista que su primera propuesta haya sido plantear un pacto de Estado para reformar el artículo 99 de la Constitución, que es el que regula el procedimiento de investidura del presidente del Gobierno.

"Su propuesta revela algo evidente, que no querría hacer un Gobierno con nosotros y que si lo negocia es porque no le queda más remedio, disimule un poco", le ha señalado Iglesias al candidato a la investidura.

Asimismo, Iglesias ha subrayado que esa propuesta de reforma constitucional va "en contra del espíritu" de la Carta Magna, que consagra un sistema parlamentario y no presidencialista para formar gobierno, al tiempo que "va en contra de lo que han votado los españoles" en las urnas el 28 de abril.

En este sentido, ha indicado que cuando los españoles quieren un gobierno de mayoría única, dan mayoría absoluta a ese partido, como hicieron en su día con Felipe González o José María Aznar. A su entender, ahora han pedido que los partidos se pongan de acuerdo y ha criticado esta "triquiñuela" para reformar la Ley Fundamental. "Parece poco serio querer reformar la Constitución para cambiar la voluntad de los ciudadanos españoles", ha enfatizado.

APOYO EN LA MOCIÓN "A CAMBIO DE NADA"

Iglesias ha recordado que Unidas Podemos dio sus apoyos al PSOE para que saliera adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy "a cambio de nada", pero ha añadido que la experiencia de gobierno de este año, sobre todo después de que no salieran adelante los Presupuestos, demostró que "no funcionaba". "Es legítimo que tratemos de construir mayoría más estable con base parlamentaria seria", ha agregado.

En este punto, Iglesias ha reprochado de nuevo a Pedro Sánchez que pida la abstención a PP y Cs y ha dicho que hay "mucha gente que puede pensar que no desea un gobierno estable de izquierdas sino ser presidente a toda costa".

"Una mínima coherencia en los programas y las alianzas es necesaria cuando se va a la sesión de investidura", ha apostillado, para insistir en que "mucha gente va a pensar que lo prioritario es el poder y no aplicar un programa de izquierdas".

"LAS EXCUSAS" DEL PSOE

En su discurso, Iglesias ha ido desgranando los pasos que ha ido dando su partido a pesar de las "excusas" que planteaban los socialistas para hacer un gobierno de coalición, como con el tema de Cataluña. En este punto, igual que PP y Cs, ha criticado que Sánchez lo haya obviado en su discurso inicial.

En la negociación con el PSOE, Iglesias ha criticado también la "excusa" de que él no pudiera formar parte del Gobierno, algo que ha calificado de "inédito" en la cultura democrática. En cualquier caso, ha dicho que su propuesta de renunciar a formar parte de ese gabinete "sorprendió" a los socialistas. "Y a partir de ahí se quedaron sin ninguna excusa", ha exclamado.

A renglón seguido, ha subrayado que Unidas Podemos quiere un gobierno de coalición con el PSOE para que en España haya de una vez "justiticia fiscal" y se aproximen a los "estándares de justicia fiscl"; se limite la precariedad laboral y haya salarios "dignos"; haya "transición ecológica"; se bajen los precios de los alquileres "abusivos"; haya escuelas públicas infantiles de 0 a 3 años gratuitas; o haya ley de eutanasia "de una vez".

Iglesias ha subrayado que no piden "nada" que no les corresponda y, de hecho, ha señalado que renunciaron a compartir la responsabilidad de lo que llaman ministerios de Estado. Eso sí, ha insistido en que deben tener competencias "acordes" a su peso electoral y no ser un "mero decorado" en el Gobierno de Sánchez.

En su intervención, Iglesias también ha pedido a Sánchez que, "por respeto a la "dignidad" de los antifascistas que se jugaban la libertad y la vida combatiendo la dictadura, "rectifique" sus manifestaciones de que en 1975 se salió de la dictadura. "En el 75 murió un dictador en la cama", ha apostillado.