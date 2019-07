Iglesias se muestra convencido de que habrá un gobierno de coalición en septiembre

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sánchez rechaza la coalición con Podemos porque no apoyaría el 155 pero se abre a incluir a miembros de las confluencias

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha mostrado este jueves convencido de que habrá un gobierno de coalición en septiembre entre PSOE y Podemos, si la investidura no sale adelante en julio. Iglesias está seguro de que Pedro Sánchez no irá a una repetición electoral, actuará como los barones socialistas y accederá a compartir el poder.

"Acabará bien, creo que la cultura de la coalición es algo nuevo en España. Estas cosas cuestan al principio pero estoy convencido de que Pedro Sánchez no cometerá la irresponsabilidad de repetir elecciones y hará lo mismo que están haciendo sus barones en las comunidades", ha señalado en una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press.

A juicio de Iglesias lo lógico es "ponerse de acuerdo y compartir el poder", por lo que ha reclamado al PSOE un gobierno de izquierdas y que "deje de llamar a la puerta de PP y Ciudadanos", después de que 66 diputados socialistas pidieran en una carta la abstención de los de Pablo Casado a la investidura de Sánchez.

"Queremos que sea en julio, pero si el presidente no quiere que sea en julio y quiere llevarlo a septiembre, tenemos disponible el mes de agosto para acordar y para transigir", ha insistido el líder 'morado', convencido de que habrá acuerdo e instando al PSOE de que renuncie a su "línea roja de tener un gobierno monocolor".

Así, ha recalcado que está disponible para iniciar una negociación "integral" con los socialistas, recogiendo el guante de Pedro Sánchez, que en otra entrevista en TVE ha asegurado que esta tarde le llamará para acercar posturas. No obstante, Iglesias ha afeado que se entere por las intervenciones de Sánchez en medios de comunicación que quiere reunirse con él.

"No parece muy serio que nos enteremos de que nos va a llamar por los medios. Si se quiere reunir que me llame, no lo anuncie en entrevistas", ha lamentado.

Con respecto a si Sánchez le ofreció en su primer encuentro dos Ministerios de nueva creación, de Juventud y Comercio, además de la Presidencia del Gobierno, el secretario general 'morado' ha evitado valorarlo, aduciendo que tiene que ser respetuoso con las negociaciones. "Aunque al final todo se sabe", ha indicado, por otro lado.

PROBLEMA DE ESTADO ES LA JUSTICIA SOCIAL

Asimismo, sobre los pormenores de la negociación con el PSOE y la disposición de Podemos a asumir el liderazgo de Sánchez en asuntos de Estado como Cataluña, Iglesias ha afirmado que los problemas de Estado son la pobreza infantil, la falta de justicia fiscal o el desempleo.

Por un lado Iglesias admite que el PSOE ha superado en votos a Podemos también en Cataluña, y por tanto les corresponde el liderazgo en esta cuestión, mientras por otro, ha puesto de ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona donde el PSC ha pactado con Ada Colau, que mantiene un lazo amarillo en la fachada del Consistorio.

"Aunque tengamos algunas diferencias lo importante es buscar lo que nos une. Nosotros vamos a ser leales y respetuosos con el liderazgo del PSOE y creo que podemos encontrarnos apostando por una vía de diálogo", ha señalado sobre la crisis catalana.