Iglesias aboga por que Errejón esté en un debate a seis, pero cree que un 'cara a cara' con él carece de sentido

Insiste en que tras las elecciones las fuerzas progresistas deberán conformar un Gobierno en el que estén representadas en proporción

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este jueves que, llegado el caso, la Junta Electoral Central (JEC) no debería excluir de los debates al partido de Íñigo Errejón, Más Páis, debido a la "notable" presencia mediática que tiene. Sin embargo, no le ve sentido a que se celebrara un 'cara a cara' entre él y Errejón por simple "morbo mediático".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, el líder morado ha incidido en que al igual que defendieron que el presidente de Vox, Santiago Abascal, debía estar en los debates previos de las anteriores elecciones, ahora consideran que habría que pactar una discusión a seis entre los candidatos de los principales partidos que concurren al 10N.

Pero Iglesias no cree conveniente que se celebre un debate entre él y Errejón para contrastar propuestas solo por el "morbo mediático" que supondría. "No sé si es lo mas sensato prestarnos a eso. Tiene sentido un debate entre seis y un cara a cara con el que ha aspirado a ser presidente -Pedro Sánchez--, pero los que busquen el morbo, ahí no nos van a encontrar", ha aseverado.

Desde Podemos señalan que dado que Errejón no tiene aún representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, ese tipo de formatos 'cara a cara' carecen de sentido, a pesar de la enorme repercusión que ha tenido la candidatura de Errejón en medios.

Más allá de lo que pueda ocurrir en la campaña, Iglesias ha advertido de que a partir del 10 de noviembre, si las fuerzas progresistas suman para formar gobierno, entonces sí todos --y ha incluido a Errejón-- deberán ponerse de acuerdo para llegar a un Ejecutivo en el que las formaciones estén representadas con proporcionalidad.

De esta forma, Iglesias reiteraba, como en otras ocasiones, que llegado el caso, Más País deberá entrar en esas negociaciones, y que él no aceptará en esta ocasión que le veten para entrar en el Consejo de Ministros.

MÁS PAÍS EN CATALUÑA

En este sentido, el candidato a las generales de Unidas Podemos ha recordado que no puede entrar a valorar las diferencias o similitudes de su formación con la de Errejón puesto que Más País aún no ha presentado su programa. "Nosotros hemos presentado un programa, ellos no han explicado sus propuestas. Cuando lo hagan se podrá contrastar", ha indicado.

En cuanto a la repercusión que puede tener en la candidatura de los comunes que el partido de Errejón se presente finalmente en alguna de las provincias catalanas, Iglesias ha quitado peso al asunto señalando que es legítimo que una fuerza que aspira a ser estatal quiera concurrir allí.

"Hay muchas opciones políticas, siempre. Hay decenas de papeletas, y hay una nueva de la que hablan todas las teles y radios", ha añadido, para luego decir que el salto de Errejón a la política nacional era previsible y que todo el mundo tiene derecho a montar un partido tras escindirse de otro.

Este mismo jueves se ha conocido que el partido Más País ha comenzado a recoger avales para presentar candidatura en la circunscripción de Barcelona. Para poder presentarse allí, le hará falta el aval de al menos el 0,1 por ciento del censo electoral, lo que supone que deberán recoger la firma de al menos 4.200 personas.