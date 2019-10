22 de octubre de 2019

Junts asegura que Torra quiere visitar a todos los heridos en los disturbios, policías incluidos

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, ha asegurado este martes que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quiere visitar a todos los heridos en los disturbios que han tenido lugar en protesta por la sentencia sobre el 'procés', incluidos los policías, porque él no hace "distinciones", al contrario que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Así lo ha avanzado Borràs en declaraciones en el Congreso antes de acudir la reunión de la Diputación Permanente y tras criticar al jefe del Ejecutivo por haber aprovechado su visita de este lunes a Barcelona para visitar únicamente a los heridos que forman parte de las Fuerzas de Seguridad.

"Si hace visitas, tiene que visitar a todo el mundo que lo merece; si va a ver a heridos, que vaya a ver a todos los heridos, que no discrimine como hace con la violencia", ha indicado. Preguntada sobre si Torra va a ir a ver a los agentes heridos en los últimos días, la dirigente de Junts ha señalado que ya ha empezado a hacerlo "con discreción".

EMPEZÓ EL DOMINGO

"Es su obligación, su sentimiento y voluntad personal visitar a todos los heridos sin excepción. Nosotros no hacemos diferencias, no discriminamos entre heridos, los lamentamos todos y tampoco discriminamos entre violencias, las condenamos todas", ha remarcado Borrás.

El pasado domingo Torra acudió al Hospital Sant Pau de Barcelona y se reunió con el equipo médico del centro en el que, en aquel momento, había seis personas ingresadas por los disturbios: un policía nacional muy grave, tres graves por lesiones oculares, uno menos grave y otro que evoluciona favorablemente.

La portavoz de Junts ha lamentado "los problemas de orden público" que ha provocado lo que considera una "sentencia política", pero ha hecho hincapié en que ahora el "principal problema" es que el presidente del Gobierno está "ciego y sordo".

SÁNCHEZ NO CONDENÓ LA VIOLENCIA DEL 1-O

"Mudo no, porque habla por teléfono, pero no con quien debería de hablar", ha señalado, acusándole de escudarse "en excusas" como que Torra "no condena la violencia" cuando "siempre" ha condenado "toda la violencia con contundencia". A su juicio, ha sido el líder del PSOE quien no ha hecho lo mismo con "la violencia del 1 de octubre" de 2017.

Desde su punto de vista es "inconcebible" que Sánchez "se niegue a levantar el teléfono y a hablar" con Torra. "Sánchez está apagado o fuera de cobertura, pero el problema político en Cataluña necesita de una solución que sólo puede ser política", ha insistido.

Al pedírsele opinión sobre el hecho de que el Gobierno central sí mantenga contactos con ERC, Borràs ha indicado que Sánchez debería saber quién preside la Generalitat y dejar de actuar como un "presidente que está en disfunciones". Además, ha aprovechado para avanzar que Junts y ERC están trabajando conjuntamente para sellar algún acuerdo en el Pleno que este miércoles tiene convocado el Parlament.

Por último, respecto a la petición del PP de que los condenados por el procés sean trasladados a prisiones fuera de Cataluña, Borràs ha recomendado al líder 'popular', Pablo Casado, que se aprenda "la normativa" y le ha recordado que tanto el Supremo como los tribunales europeos consideran que los presos deben estar lo más cerca posible de sus domicilios. "Esa petición de traslado abundaría más en el terreno de la venganza", ha concluido.