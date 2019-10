La Justicia belga deja a Puigdemont en libertad sin fianza tras comparecer por la euroorden de detención

BRUSELAS, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Justicia belga ha dejado este viernes al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en libertad sin fianza. El expresident podrá salir del país con permiso del juez.

Ahora el tema pasa al juez de instrucción en el Tribunal de primera instancia. Puigdemont recibió este viernes la notificación y compareció de forma voluntaria ante las autoridades belgas en Bruselas acompañado de sus abogados para responder a la euroorden cursada por el juez Pablo Llarena.

En su declaración, Puigdemont "se ha opuesto" a su entrega a España como consecuencia de la tercera euroorden de detención y entrega cursada el lunes por el Tribunal Supremo (TS).

En declaraciones posteriores, Carles Puigdemont ha explicado que queda en libertad sin nuevas medidas cautelares y a disposición de las autoridades judiciales o policiales belgas, que conocen su residencia en aquel país.

Su abogado Gonzalo Boye ha agregado que de momento no hay nuevas medidas cautelares y que el dirigente independentista tampoco tiene una nueva citación para comparecer ante la Justicia belga. "Confiamos en que en los próximos días se aclare el dossier", ha señalado, para insistir en que Puigdemont "siempre" ha estado a disposición judicial. "Confiamos en que esta vez permitan que las autoridades belgas terminen dictando sentencia sobre el fondo del asunto", ha concluido Boye.

El abogado ha explicado también que no tienen información sobre la consulta que las autoridades belgas han realizado a España sobre si Puigdemont tiene inmunidad parlamentaria. El juez instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, comunicará de forma inmediata por escrito que el expresidente de la Generalitat no tiene inmunidad parlamentaria porque no es miembro del Parlamento europeo.

Fuentes parlamentarias de la Eurocámara han informado a Europa Press que de momento esta institución no ha sido consultada por las autoridades belgas sobre el asunto.