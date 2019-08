Lambán reivindica el pacto como "el bien político por excelencia" y aboga por "Gobiernos eficaces"

ZARAGOZA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, el socialistas Javier Lambán, ha reivindicado el pacto como un "bien político por excelencia" y ha asegurado que los partidos, después de unas elecciones, deben formar "gobiernos eficaces. En el caso de su comunidad, admite que el nuevo Ejecutivo autonómico se ha constituido "tarde" porque lo han exigido los pactos previos, pero va a comenzar a trabajar "de manera inmediata" y cree que será eficaz.

Así lo ha manifestado en el discurso que ha pronunciado en la Sala de la Corona de Aragón del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno autonómico, después de que nueve de los diez consejeros hayan prometido su cargo y uno, Arturo Aliaga, vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Sociedad del Conocimiento, lo haya jurado.

El acto ha contado con la asistencia del presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, de la delegada del Gobierno de España, Carmen Sánchez, del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, del Justicia de Aragón, Ángel Dolado, así como diputados autonómicos y numerosas autoridades civiles y militares.

Lambán ha sostenido que el Ejecutivo debe ser el instrumento para desarrollar el Estatuto de Autonomía de Aragón, para subrayar que "no hay una sola medida, nada va a hacer este Gobierno fuera de lo que contiene el Estatuto de 2017".

Ha abundado al señalar que esa norma es "un programa de gobierno a largo plazo que orienta nuestra acciones con precisión y fuerza" y "establece un campo de actuación tan ancho y ambicioso que hace posible, sin ningún tipo de fricción, este gobierno al que hemos llamado trasversal e instalado en la centralidad y que tenemos la obligación de cumplir", ha dicho en referencia al nuevo gobierno cuatripartito apoyado por PSOE, Podemos, Chunta Aragonesista y Partido Aragonés.

También ha comentado que el nuevo gobierno ha sido recibido con "diversidad de opiniones", pero de forma mayoritaria con "esperanza" porque en este momento "los ciudadanos esperan de sus políticos que acuerden".

"El pacto ha de ser considerado un bien político por excelencia" de forma que una vez que se celebran unas elecciones, los políticos han de saber interpretar el resultado "y producir gobiernos eficaces" y "creo que en Aragón eso lo hemos conseguido de manera absolutamente excelente".

Ha añadido que todos los miembros del Ejecutivo poseen "talento, compromiso, saber y actitud" para que el resultado final suponga "haber respondido satisfactoriamente a las expectativas generadas" de forma que "lejos de habernos equivocado, hemos acertado", ha sentenciado.

PRESTIGIO SOCIAL

El presidente de la Comunidad ha defendido la necesidad de "contribuir a recuperar para la política el prestigio social y la imagen de eficiencia y eficacia que tuvo en otro tiempo ante la sociedad".

Según ha expuesto, ante los "fenómenos de corrupción" se ha legislado en los últimos años "de manera exhaustiva" y en Aragón se han aprobado dos leyes, la de Transparencia de 2015 y la de Ética e Integridad de 2016, "que nos sitúan a la cabeza" en este ámbito.

No obstante, Lambán ha abogado por ir "más allá de leyes" y regenerar la imagen de la política "perfeccionando" el modelo de la democracia liberal "con más cauces de participación ciudadana" y con "contra poderes y sistemas de control sobre todos los poderes que obedezcan al espíritu de la democracia".

Además, ha opinado que quienes gobiernan no han de ceder "al halago fácil de lo que en un momento puede marcar la opinión pública o utilizar el escudo de nuestros partidos para rehuir el cumplimiento de nuestro deber".

El jefe del Ejecutivo ha defendido que no hay que gobernar "para los militantes de nuestros partidos, sino para los ciudadanos en su conjunto", con "rigor" y estudiando, analizando y tomando las decisiones "adecuadas" para sacar adelante "nuestro compromisos y políticos, que entendemos que es lo que Aragón necesita en este momento".

En este punto, ha apelado a la ejemplaridad en la vida pública y privada de los políticos y ha aludido a unas palabras del socialista Alfredo Peréz Rubalcaba, según quien "los políticos hemos de vivir de acuerdo con los principios que predicamos, no vaya a ser que si nos equivocamos, acabemos pensando de acuerdo a cómo vivimos".

SERVICIOS PÚBLICOS

Lambán se ha referido a algunas de las líneas que van a marcar su acción de gobierno, como lograr que la educación, la sanidad y los servicios sociales sean "públicos, universales, gratuitos y de calidad" para que "garanticen seguridad existencial, derechos y, sobre todo, igualdad de oportunidades".

Por otra parte, ha remarcado que el Gobierno se preocupará "de manera intensa" por la creación de empleo a través de los sectores estratégicos, la logística, la agroindustria, las energías renovables y la automoción.

No obstante, ha aclarado que este Ejecutivo "no pretende erigirse en protagonista del desarrollo económico y la creación de empleo" porque sus "principales artífices" son las empresa, a las que "no hay que intervenir", sino con las que "interactuar" y saber "cuándo se han de liderar procesos, cuando hay que acompañar o simplemente apoyar".

Ha añadido que el diálogo social "como artífice de buena parte del potencial de atracción de empresas que tiene la Comunidad" será uno de los elementos que regirá sus políticas.

Lambán también ha definido al Gobierno como feminista, para expresar que la violencia de género "es la punta del icerberg de un fenómeno todavía persistente de desigualdades en prácticamente todos los ámbitos de la vida y que tenemos la obligación ética e incluso por razones de eficiencia política social y económico de desterrar de manera definitiva".

Además, se ha referido a la "innovación" porque "el principal factor de crecimiento va a ser la disponibilidad del conocimiento", así como la lucha contra el cambio climático y sus efectos nocivos, "que nos va a obligar a actuar y a cambiar muchas de las maneras de relacionarnos con el planeta".

Igualmente, ha mencionado la lucha contra la despoblación, "asumido como prioridad por todas las fuerzas políticas aragonesas", para opinar que en los últimos tiempos "se está produciendo una banalización del problema demográfico", con un "excesivo romanticismo situado fuera de la historia" o una visión del medio rural "como simple elemento de ocio".

Por su parte, ha apostado por "revertir la tendencia teniendo claro que no es posible mantener un sistema de población y de ocupación demográfica del territorio heredado de la Edad Media", sino que hay que implementar "un nuevo modelo territorial de Aragón que sea sostenible económica y medioambientalmente".

RETOS

Lambán ha señalado que el primer reto del nuevo Ejecutivo autonómico es elaborar un Presupuesto de la Comunidad autónoma para 2020, que entre en vigor el 1 de enero del año que viene.

También se ha referido a la necesidad de concretar una agenda aragonesa con el Gobierno de España, que incluya todo lo que este debe hacer en Aragón, así como precisar el desarrollo de los 17 objetivos de la Agenda 2030 y la participación de esta Comunidad en la definición de los programas de la Unión Europa para el periodo 2021-2017 "en lo que nos afecte a nosotros".

FÓRMULA DE PROMESA O JURAMENTO

Los consejeros del nuevo Gobierno de Aragón han utilizado para jurar o prometer su cargo una fórmula que fue la que usaron los primeros consejeros de la Diputación General de Aragón, el 23 de abril de 1978.

Lambán ha dicho que el texto tiene "indudables resonancias históricas", "como conviene a cada acto en que un aragonés promete cumplir el Estatuto y servir a Aragón porque eso le hace tomar conciencia de que está sirviendo a una comunidad política con más de mil años de historia". Según ha sostenido, "la historia no da derechos, pero nos constituye como sociedad y país".