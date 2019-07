Lastra evita confirmar que Iglesias pida ser vicepresidente: No desvelo conversaciones, sólo hago un resumen

445103.1.500.286.20190709201310

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha evitado este martes confirmar que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, haya exigido al del PSOE, Pedro Sánchez, ser nombrado vicepresidente del Gobierno como condición para apoyar su investidura, una reclamación filtrada por los socialistas y que la formación morada ha desmentido rotundamente.

"Permítanme que no desvele las conversaciones privadas del señor Sánchez", ha señalado la portavoz del PSOE al ser preguntada por esa abierta contradicción manifestada por los partidos en un asunto tan concreto y que, al parecer, condiciona la investidura del presidente del Gobierno e incluso la posible repetición de las elecciones generales.

Lastra ha indicado que su papel es "hacer un resumen" de la reunión y, en ese sentido, ha insistido en reprochar a Podemos que, a su juicio, no está aceptando negociar un programa para un gobierno monocolor del PSOE al que se pudiesen incorporar independientes sugeridos por los 'morados', siempre y cuando pudieran ser de la confianza de Sánchez.

En todo caso, ha negado que se hayan roto las negociaciones, entre otras cosas porque, según dice, ese proceso todavía no ha comenzado: "No podemos dar por zanjada una negociación que aún no ha empezado", ha dicho.

Eso sí, Lastra ha dejado claro que toda negociación ha de empezar con un documento base, por lo que si Podemos quiere regresar a la mesa, tendría que aceptar comenzar a hablar de las políticas. "Si el problema no es programático, ¿entonces cuál es?", ha dicho deslizando que los 'morados' están más preocupados por los sillones que por las políticas, como denunció Lastra en una comparecencia anterior.

UN TONO MENOS DURO

No obstante, la portavoz socialista ha empleado un tono menos duro que en su comparecencia de la mañana ante la prensa, tras la entrevista entre el candidato Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

A pesar del fracaso en la negociación con Iglesias, Lastra ha indicado que el PSOE seguirá hablando con el resto de partidos minoritarios, incluidos los independentistas. Y seguirá pidiendo a PP y Ciudadanos que no bloqueen la investidura porque "no hay otra alternativa" a un Gobierno liderado por el PSOE.

También ha censurado que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se haya autoexcluido de esta última ronda del candidato con los partidos mayoritarios, precisamente él, que "va repartiendo carnés de constitucionalistas" pero se niega a entrevistarse con el candidato que tiene el mandato del Rey para formar gobierno.