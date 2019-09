Lastra personaliza en Iglesias el fracaso de la negociación con el PSOE

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra, ha personalizado este lunes en la figura del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, la responsabilidad del fracaso de la negociación con los socialistas para formar gobierno.

En declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, Lastra ha acusado a Iglesias de actuar con el PSOE como hace dentro de su propia formación, "sometiendo a chantaje al resto de actores políticos".

La portavoz parlamentaria del PSOE ha denunciando que Iglesias "engañó incluso a su propia formación" al ocultar a algunos miembros de la coalición, como Izquierda Unida, el contenido de la oferta de gobierno de coalición que los socialistas les hicieron en julio.

Lastra ha culpado por tanto a la "cerrazón" de Iglesias en torno al Gobierno de coalición del fracaso de la negociación, intentando exculpar al resto del partido de esa responsabilidad. "Parece ser que Pablo Iglesias decidió que si él no estaba en el gobierno, no habría nadie de Unidas Podemos en el Gobierno", ha acusado.

Preguntada si le preocupa la irrupción del partido de Íñigo Errejón en los comicios del 10 de noviembre, ha dicho que no porque no se trata de una "escisión" del PSOE. "A mí lo que me preocupa es ser capaces de trasladar desde el Partido Socialista lo que queremos para el futuro de este país", ha señalado.

Lastra ha subrayado que el PSOE ha demostrado flexibilidad en la negociación con Podemos, porque pasó de defender un Gobierno en solitario hasta a ofrecer una coalición a los morados que, "una parte importante" de esa formación, ha asegurado, "habría aceptado".