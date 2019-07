12 de julio de 2019

Levy cree que Sánchez está "más cómodo" repitiendo elecciones que llegando a acuerdos con Podemos e independentistas

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, considera que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, está "más cómodo" con una repetición de las elecciones generales en noviembre que llegando a acuerdos con Podemos y los independentistas. En este sentido, ha acusado a Sánchez de querer "cargar a los españoles con la responsabilidad de ir a las urnas por no hacer su trabajo".

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Levy ha recriminado al presidente del Gobierno en funciones que plantee una reforma del artículo 99 de la Constitución para desbloquear investiduras, en vez de ponerse a buscar acuerdos para lograr ser investido en julio.

Tras recalcar que no se pueden cambiar las "reglas del partido sin haber empezado", ha subrayado que este asunto se tiene que abordar con el "consenso" de los partidos una vez puesta en marcha la legislatura porque es una reforma "importante" del sistema electoral.

Además, la responsable de Estudios y Programas del PP ha advertido de que los ciudadanos ven esta situación de falta de acuerdos con "perplejidad" porque "ellos ya han hecho lo que debían, que es ir a las urnas".

En este sentido, ha señalado que es "necesario que se produzca un ejercicio de empatía de toda la clase política". Se trata de que los políticos "se saquen las siglas del partido y se pongan de acuerdo para poner en marcha las instituciones".

NO ESTÁ EXPLORANDO LAS VÍAS DE ACUERDO CON LA IZQUIERDA

Levy ha destacado que en este momento hay posibilidad de acuerdo "entre las dos izquierdas" que el actual presidente del Gobierno "no está explorando con éxito" y ha recordado que ya se alcanzaron en 2015 y 2016, dado que "los actores" Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, "no han cambiado".

Es más, ha subrayado que el PSOE también ha alcanzado pactos con otras fuerzas políticas como ha sucedido en la Diputación de Barcelona, donde han recibido el apoyo de los "independentistas de Puigdemont", en alusión a JxCAT, para gobernar esta institución.

"A mi me da la sensación de que el señor Pedro Sánchez se encontraría mucho más cómodo en una repetición electoral que intentado llegar a una acuerdo de investidura de las dos izquierdas con los independentistas", ha manifestado, para señalar que es una "mala noticia" para los ciudadanos que no se intente llegar a acuerdos y que solo se vean "desencuentros" con Podemos.

Dicho esto, Levy ha señalado que el PP "no le puede hacer el trabajo a Pedro Sánchez" porque él "no se quiere entender con Pablo Iglesias y Podemos". "Creo que el señor Sánchez y el PSOE quieren cargar a los españoles con la responsabilidad de volver a ir a las urnas por no hacer su trabajo", ha manifestado.

CONFÍA EN EL ACUERDO DE PP, Cs Y VOX EN MADRID Y MURCIA

Por otra parte, ha indicado que se van "superando los obstáculos" tras el pleno "fantasma" de investidura en la Asamblea de Madrid y la investidura fallida de Fernando López Miras en Murcia. A su entende, se pueden tener "gobiernos" en ambas comunidades "antes de que acabe julio".

Dicho esto, ha abogado por "dar ejemplo en Madrid y Murcia" en aquello que no pueden dar "las dos izquierdas" a nivel nacional. Se trata, ha proseguido, de llegar a un acuerdo en el que cada formación se "quite el gorro de partido" y se ponga a trabajar en las instituciones por mejorar la vida de los ciudadanos.

Ante el hecho de que Vox pida que la Comunidad de Madrid le facilite una lista con los nombres de los ponentes que dan charlas sobre el colectivo LGTBI en los colegios, ha saludado la respuesta de la Consejería recordando que se trata de actividades extraescolares que tienen que ver con la autonomía de cada centro.

"A veces uno cuando llega a las instituciones tiene un cierto desconocimiento de como es el funcionamiento y las competencias", ha dicho, en alusión a Vox, para insistir que "hay autonomía de centro" y que también "una cosa muy importante es la ley de protección de datos, que estaría bien conocerla también".

MADRID CENTRAL

En cuanto al toque de atención de Bruselas al alcalde de Madrid por Madrid central, la también concejal de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid ha subrayado que esa carta no solo habla de la capital sino de más ciudades, y ha señalado que el "problema de la contaminación" hay que abordarlo en todos los territorios.

En este punto, ha elogiado las medidas que ha empezado a tomar el nuevo alcalde para renovar calderas y la flota eléctrica, ya que, a su juicio, el corte del tráfico no es la única vía. Además, ha indicado que con Madrid central se han encontrado "una gestión de las multas muy deficitaria". "Ceo que debe plantearse ese proyecto de manera adecuada porque el objetivo de lucha contra la contaminación es de todos", ha concluido.