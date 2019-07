4 de julio de 2019

Maroto dice que Vox tiene que decidir "qué ser de mayor" y si prefiere gobiernos de PSOE y Podemos en Madrid y Murcia

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización de PP, Javier Maroto, ha asegurado este jueves que Vox tiene que decidir "qué ser de mayor" y explicar si prefiere gobiernos de PSOE y Podemos en la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia. Además, ha recriminado al partido de Santiago Abascal sus "exabruptos" e insultos al líder de Cs, Albert Rivera, que "abochornan" a los votantes".

En el caso de Murcia, Maroto ha indicado que si Vox "no cambia" su posición para facilitar la investidura del 'popular' Fernando López Miras, tras la votación fallida del pasado martes, permitirá un gobierno de PSOE y Podemos en esa región.

"Creo que no es lo que quiere su electorado y tampoco se entiende muy bien eso de pedir cargos y consejerías para los de Vox de esta manera", ha enfatizado Maroto en varias entrevistas en TVE, Antena 3 y la Ser, recogidas por Europa Press. Es más, ha dicho que Vox presume de ser un partido "muy de derechas" pero luego "vota con Podemos y PSOE para que no haya un gobierno de centro-derecha".

En este sentido, el dirigente del PP ha calificado de "sorprendente" la actitud de bloqueo de formación de Santiago Abascal y le ha pedido que "decida que quiere ser de mayor" y sea "coherente" para, con su abstención, permita gobiernos de PP y Ciudadanos.

CRITICA LOS INSULTOS Y EL "LENGUAJE VULGAR"

En cuanto a los insultos de Vox a Ciudadanos en las redes sociales, que ayer calificó de "acojonado y sinvergüenza" al líder de Ciudadanos, Maroto ha afeado los "exabruptos" asegurando que "abochornan" a los votantes.

Así, ha lamentado que el partido de Abascal empleara ese lenguaje en sus redes sociales. "Personalmente creo que ese lenguaje tan vulgar de descalificaciones abochorna a todos, pero especialmente a los votantes de los partidos que dicen 'cómo he votado a alguien que luego se comporta así, que dice esas cosas con ese lenguaje tan callejero'", ha enfatizado.

Después de que Vox achacara a su Community Manager los insultos a Cs y admitiera que debe vigilar el lenguaje aunque tenga razón, Maroto ha dicho que espera que "encuentren quien es el CM del verano que escribió esos exabruptos en Internet". "En las cuestiones internas no me meto, pero lo que pido es coherencia y que permitan gobiernos de coalición de PP y Cs como en Andalucía", ha apostillado.

Además, el responsable de Organización del PP ha recriminado a Vox que parezca que ha venido "a la política a pedir cargos" y ha recordado que IU, que tuvo en el pasado un respaldo similar, se limitaba a dar su apoyo al PSOE sin entrar en los gobiernos. De la misma manera, ha indicado que Cs en la pasada legislatura "solo apoyaba al PP en los Parlamentos autonómicos".

"Vox tiene que elegir básicamente: permito un gobierno de centro derecha, de donde procede la inmensa mayoría de mis votantes; o permito con mi bloqueo que gobierne el PSOE con Podemos", ha abundado, para añadir que hasta ahora el partido de Santiago Abascal ha aplicado el refrán castellano "divide y vencerás" al fragmentar el espacio de centro-derecha.

"LA BAZA" DEL PP EN MADRID Y MURCIA

Ante el hecho de que el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad (Cs) no plantease un candidato para el debate de investidura del 10 de julio, Maroto ha dicho que "supone" que habrá cumplido con lo que dice el Reglamento y, por tanto, "más que enfadarse" con Trinidad, lo que debe hacer Vox es elegir qué va a hacer.

De hecho, y ante la posibilidad de que Vox pueda permitir gobiernos de izquierda tanto en Madrid como en Murcia ha avisado que "muchos" de sus votantes ya dicen que no le volverán a apoyar en unas elecciones. Y ha avisado que la "baza" del PP es "explicar" que los votantes de Vox "no comprenden" que su partido pueda "bloquear" gobiernos de centro-derecha.

Ante el hecho de que el partido de Abascal exija un documento de los tres partidos, Maroto ha advertido de que la formación de un gobierno "no puede estar sujeta a una fotografía" en la que queden "bien" y se les vea "a los tres juntos". "Esa es una posición que creo que tampoco está a la altura de las circunstancias", ha indicado.

"¿De verdad Vox va a bloquear un gobierno o se va a permitir que gobierne el PSOE en Madrid o en Murcia porque no hay una fotografía o porque no se obtiene un cargo o no sé por qué razón?", se ha preguntado.

NO VE OPCIONES A GABILONDO

Al ser preguntado si teme la posibilidad de que tres de los diputados de Cs puedan acabar invistiendo en la Comunidad de Madrid al candidato socialista, Ángel Gabilondo, ha dicho que no le preocupa porque no cree que ese escenario se pueda producir.

Dicho esto, ha subrayado que "los líderes de Ciudadanos han dejado muy claro que la preferencia es el PP", algo que se está "comprobando" en los pactos en distintas comunidades y ayuntamientos. "Cs ha decidido gobernar con nosotros y lo hacemos además compartiendo gobiernos y con mucho agrado porque son gobiernos que funcionan", ha aseverado, para poner en valor las medidas que se están tomando en Andalucía y donde hay "buena sintonía en lo programático y en lo personal".

Maroto ha apelado a la responsabilidad y ha subrayado que el PP la está ejerciendo poniendo un "programa" encima de la mesa y actuando de "mediador" entre dos partidos "que no se hablan entre sí", en alusión a Cs y Vox, y que son los que "dilatan, entorpecen o bloquean la formación de un gobierno de centro-derecha".

EL ORGULLO GAY

Al ser preguntado por las exigencias de Cs en cuanto a las leyes LGTBI y la celebración del Orgullo Gay, el dirigente 'popular' ha recalcado que hoy en España los partidos "no diferencian a las personas por el color de piel, el género, la ideología política y, por supuesto, por la orientación sexual".

"Y eso, que es normal en las leyes, es así porque es normal en la calle afortunadamente en nuestro país. Que alguien venga a la política para tratar de volver atrás y volver a discutir esa cuestión, nos parece sorprendente en una Europa, que es el único espacio del mundo donde las libertades están consolidadas", ha proclamado, para agregar que "afortunadamente" no están en los años 70.

En este punto, Maroto ha dejado claro que el PP no va a "cambiar" su posición en este asunto. "Afortunadamente el PP de 2019 es un partido que defiende la libertad e igualdad de todos, incluyendo también a las personas con diferente orientación sexual. Solo faltaba", ha exclamado, para concluir: "si alguien tiene un problema con este tema, se lo tiene que mirar en casa, pero no traerlo a los acuerdos políticos de los gobiernos de la España de 2019".