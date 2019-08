30 de julio de 2019

Maroto tras pedir el PSOE su expediente de empadronamiento por posible fraude: "Fenómeno, que reclamen lo que quieran"

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por Castilla y León, Javier Maroto, ha asegurado que le parece "fenómeno" que el PSOE haya anunciado este martes que reclamará el expediente de su empadronamiento en Sotosalbos (Segovia) para comprobar si hay fraude de ley.

"Que reclamen lo que quieran", ha respondido Maroto a los medios de comunicación en el Senado después de que le preguntarán qué le parece que el PSOE abra una investigación al respecto de su empadronamiento. El senador 'popular' se ha mostrado relajado ante la decisión de los socialistas puesto que defiende que "lógicamente" las instituciones "son serias y hacen los trámites como es debido y acorde a la ley". "No hay ningún problema", ha puntualizado.

Maroto, que es el único senador por designación autonómica de Castilla y León, se empadronó a mediados de julio en el pueblo segoviano Sotosalbos, después de quedar fuera del Congreso por no obtener el Partido Popular ningún escaño por Álava, ciudad por la que Maroto se presentó en las litas 'populares' del pasado 28 de abril.

EL CIS DE TEZANOS ES EL CIS DE LA DESACREDITACIÓN

El 'popular' le ha restado importancia a los resultados de la encuesta del CIS, que posiciona al PP en segundo lugar con un 13,7% por detrás del 41,3% del PSOE, porque "hoy en día" el CIS lleva "el apellido Tezanos" y eso significa que es "el CIS de la desacreditación".

"Desgraciadamente hoy no se puede hablar del CIS sin decir que es el CIS de tezanos porque sino la gente no lo entiende"", ha insistido Maroto al que le ha sorprendido que la encuesta no haya dado un resultado "de ultra mayoría súper absoluta" al PSOE puesto que la encuesta está realizada por José Félix Tezanos, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

"Es una pena que un instituto demoscópico de la categoría del CIS tenga que apellidarse en este momento Tezanos, es como decir blanco y negro a la vez", ha concluido Maroto.