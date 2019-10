Maroto tacha a Sánchez de "peligro" para "la unidad territorial"

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha tachado este jueves al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de "peligro" para "la unidad territorial" y le ha acusado de "disfrazarse" de estadista cuando mantiene pactos con fuerzas independentistas en instituciones como la diputación de Barcelona.

Maroto ha insistido en que Sánchez ahora se "envuelve" en la bandera de España y dice defender la unidad de España pero pacta con el partido del president de la Generalitat, Quim Torra. Además le ha recordado que en el pasado habló de las distintas nacionalidades de la península ibérica, incluyendo a Galicia, País Vasco y Cataluña.

Por ello, el dirigente 'popular' ha descrito al presidente del Gobierno como un "peligro" para "la unidad territorial", asegurando que pacta con quienes "quieren destruir" esa unidad y elude el acuerdo con fuerzas constitucionalistas.

A su juicio, el eslogan elegido por el PSOE para la campaña electoral del 10 de noviembre, 'Ahora Gobierno, Ahora España', deja en evidencia que Sánchez antes "no ha defendido" ni el Ejecutivo, ni el país.

"A partir de ahora si que me voy a creer estas dos cosas, es lo mismo que decir que antes no lo estaba haciendo", ha asegurado sobre Sánchez en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press. "Además es verdad, no lo estaba haciendo", ha asegurado, aduciendo que el líder del PSOE ha tenido "coqueteos" con el independentismo.

"Intentar taparlo todo diciendo que es distinto, es como mínimo contradictorio. Va a tener dificultad para trasladar credibilidad", ha recalcado, cuestionándose si Sánchez "piensa en él, o en algo más que él".

"CELÁA DEJE DE HACER PROPAGANDA Y ANUNCIE MEDIDAS EN CATALUÑA"

En este sentido, Maroto ha insistido en la exigencia al Gobierno socialista de actuar en Cataluña y aplicar leyes "inmediatamente" para frenar al independentismo en las instituciones catalanas. Así, ha pedido a la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, que no haga "propaganda" socialista en el Consejo de Ministros y anuncie medidas para Cataluña.

"No solo la Ley de Seguridad Nacional que permite coordinar a los Mossos, o la Ley Audiovisual o la Penitenciaria. Existen leyes que se pueden aplicar inmediatamente", ha señalado.

"Celáa, en vez de hacer propaganda del PSOE, podría estar contando una medida que es de interés de los españoles constitucionalistas en Cataluña", ha indicado Maroto, en alusión a la advertencia de la Junta Electoral Central (JEC) a Celáa sobre sus valoraciones políticas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De esta forma, ha asegurando que el PP ha aportado su iniciativa de aplicar la ley de seguridad nacional y ha explicado que no se trata de elegir entre "papá y mamá", entre el 155 u otra ley, sino de mostrar que existen varias leyes que pueden ser "parte de la solución" en Cataluña.

LLAMA A CONCENTRAR EL VOTO EN EL PP

Sobre la propuesta frustrada del PP de formar una coalición electoral con Ciudadanos en la cita del 10 de noviembre, el senador ha señalado que es una fórmula que querían los votantes y a la que no se ha llegado por culpa de "los líderes", en referencia a los dirigentes del centroderecha.

Ha asegurado que a su planteamiento de coalición, el PP encontró un 'no' que "va en contra de la mayoría de votantes" del espectro del centro derecha. "El ofrecimiento era hacer lo que muchos votantes quieren hacer", ha señalado.

Por ello, Maroto considera que ahora el PP se encuentra en la obligación de "sugerirle" a los electores que voten "unidos", entorno al PP. Aduciendo así que en las elecciones de abril, el PP no transmitió con éxito que el voto dividido en la derecha solo beneficiaba a Sánchez, que "aplaudía a rabiar" ante este escenario.

Con todo, ha recalcado que si su partido tiene un voto más que el PSOE el próximo mes de noviembre no habrá bloqueo y se llegará a acuerdo para un gobierno estable, y ha puesto como ejemplo los Ejecutivos autonómicos de Madrid, Andalucía o Castilla y León.