Más País financiará la campaña con donaciones y microcréditos, y no recurrirá a los bancos, al igual que Podemos

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más País comienza a recaudar fondos de simpatizantes y ciudadanos con el objetivo de hacer frente a la campaña electoral del 10 de noviembre por medio de dos vías: la donación directa a la plataforma o el microcrédito. Sigue así la estela de Podemos, donde han optado desde su nacimiento por estas fórmulas, y por evitar financiarse a través de créditos bancarios.

"Más País solamente cuenta con tu apoyo. Nacemos para poner en marcha nuestro país y conseguir un futuro verde, feminista y justo, y queremos hacerlo libres y sin ataduras: nuestro compromiso solo es contigo", señalan en el portal web que han habilitado para recibir donativos.

De hecho, este mismo martes, el propio líder de la formación, Íñigo Errejón, escribía en su cuenta de Twitter que dado que muchas personas habían preguntado por cómo colaborar con Más País, compartía el link del portal 'participa.maspais.es'.

"Desbloqueo, acuerdo y transición ecológica con justicia social. Primero el país y luego las siglas. ¡Ayúdanos a avanzar!", añadía en el mensaje recogido por Europa Press.

ABIERTAS LAS DONACIONES Y EN BREVE MICROCRÉDITOS

Fuentes de Más País consultadas por esta agencia señalan que las donaciones están abiertas desde el fin de semana pasado, si bien aun no tienen datos de cuánto han podido recaudar hasta la fecha. Desconocen también cuánto dinero necesitarán para hacer frente a la campaña electoral del 10 de noviembre, pero avanzan que darán también la posibilidad de que los ciudadanos puedan hacer microcréditos para que los de Errejón hagan frente a la carrera electoral.

Así, desde Más País aseguran que se desmarcan de las vías de financiación convencionales de partidos como PP, PSOE y Ciudadanos, y por lo tanto no pedirán dinero a los bancos para los actos de campaña y para la propaganda electoral. Por otro lado, aseguran que si bien no saben cuánto presupuesto necesitarán, la campaña será "austera" y aprovecharán los recursos disponibles de la mejor manera posible.

MOVIMIENTO CIUDADANO MADRID 2019

En el formulario que el donante debe rellenar para realizar la colaboración con Más País, los de Errejón ofrecen la posibilidad de que la donación sea mensual o única, y recalcan en las condiciones que se considerará como "aportación privada" conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos.

Señalan además que la aportación se hace al Movimiento Ciudadano Madrid 2019, y explican que es una asociación vinculada al partido político Más País. Recuerdan asimismo que el donativo es una "aportación privada", distinta de las cuotas de afiliados, adheridos y simpatizantes.

Pero la formación no es nueva en este tipo de fórmulas dado que Más Madrid lanzó ya en la campaña de las autonómicas y municipales de mayo una campaña de microcréditos. Unas aportaciones que hasta la fecha no han podido devolver puesto que aún no han recibido las cantidades derivadas de las subvenciones electorales.