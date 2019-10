14 de octubre de 2019

Miembros del gobierno reafirman en cinco idiomas la calidad democrática de España y responden al independentismo

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios ministros del Gobierno de España protagonizan un video institucional en el que defienden en castellano, inglés, francés, alemán y ruso la calidad democrática del país y repasan las grandes conquistas sociales de las últimas décadas. Cierran el video con el lema 'España la casa de todos' y su versión en inglés 'Spain everybodys land'.

En la grabación intervienen la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la ministra de Economía, Nadia Calviño, la ministra de Educación, Isabel Celáa, la ministra de Transición Ecologica, Teresa Ribera, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el ministro de Ciencia, Pedro Duque, el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el titular de Cultura, José Guirao. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha lanzado en Twitter este lunes asegurando que representa a la "España de verdad".

"España es una democracia consolidada. Un Estado de Derecho de los más avanzados del mundo y uno de los países más libres y seguros", ha señalado Sánchez. Este video llega en la jornada en la que se espera que se conozca la sentencia del procés a los líderes independentistas.

Carmen Calvo arranca la grabación poniendo en valor que los españoles desde el fin de la dictadura "han practicado las libertades, ejercido sus derechos, conocido la diversidad y respetado las distintas opiniones". "Eso es la esencia de la democracia", recalca, al tiempo que vincula estos avances al reconocimiento de los derechos de las mujeres.

El titular de Exteriores, Josep Borrell, subraya que España es "una democracia plena y moderna" y resalta la "velocidad" a la que el país se ha modernizado, situándose como una de las democracias más consolidadas, de acuerdo a los índices internacionales.

Del mismo modo, en el video se explica que España fue uno de los países del mundo que primero aprobó el matrimonio homosexual y Fernando Grande-Marlaska da cuenta de la relevancia de esta ley. Por su lado, Pedro Duque pone en valor la educación pública española, desde su experiencia como astronauta en la Agencia Espacial Europea.

"Cuando era pequeña mi madre me decía que no hablara en la escuela sobre las cosas que hablábamos en casa, tenia razón, no había libertad en ese tiempo bajo la dictadura, era terrible. Éramos una familia politizada y era terrible", explica la ministra de Educación y portavoz del gobierno, Isabel Celáa.

José Guirao recalca que España ha construido una gran democracia a nivel europeo y señala que las "sombras" que se proyectan contra el sistema español "responden a intereses particulares".

"He trabajado 30 años como juez. No 10 o 15, sino 30 y sé lo que es el Estado de Derecho", asegura Marlaska, en alusión a su tiempo como miembro del poder judicial, en una referencia a la situación con los líderes del procés. RESPUESTA AL NACIONALISMO

Tras esta serie de reflexiones, la segunda parte de la grabación hace hincapié en la necesidad de tener un país unido y envía un mensaje contrario a los nacionalismos.

"Los nacionalismos rompen la sociedad con comunidades imaginarias con identidades homogéneas, se construyen en base a las diferencias y no en lo que nos une", asegura la titular de Economía, Nadia Calviño.

Guirao señala que no le gustan movimientos que "miran a un pasado que no existen" y entienden un "futuro controlado por una parte de la sociedad". Es más, indica que en Europa los nacionalismos han sido causantes de guerras "horrorosas".

En esta línea, Celáa avisa que cuando el nacionalismo se radicaliza acarrea "sufrimiento y división" entre familias y entre las comunidades. "Si queremos alcanzar algo, en el pais, en la UE, tenemos que hacerlo juntos", insiste Planas.

Calvo cierra la grabación enviando un último mensaje en clave feminista, ahondando en los derechos que ha disfrutado como mujer y que no tuvieron sus antepasadas. "Me acuerdo de lo que no tuvieron ninguna de las mujeres de mi familia, la plenitud de la educación pública, del ejercicio de mis derechos, la plenitud de tener cargos para servir a mi país", señala.

"Esto forma parte de lo que llena una vida, le da sentido una vida", resume la vicepresidencia, antes de lanzar el eslogan 'España es la casa de todos' y su versión en ingles, 'Spain everyvbody's land', que repiten todos los ministros que participan en el video.