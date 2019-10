10 de octubre de 2019

Montero sobre si Errejón perjudica al bloque de la izquierda: "La gente no es idiota y ve lo que está ocurriendo"

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Irene Montero, ha señalado este jueves que "la gente no es idiota y ve lo que está ocurriendo" con la candidatura de Más País, presentándose en circunscripciones donde puede perjudicar a otras opciones de izquierda.

Preguntada en una entrevista si cree que Íñigo Errejón incumple su palabra de no dañar al bloque no presentándose donde quite escaños a la izquierda, Montero ha asegurado que esta situación la tiene que juzgar la ciudadanía.

"Es un momento en el que parece que, aunque hay mucha saturación, la gente no es idiota y la gente ve lo que está ocurriendo", ha señalado la dirigente de Podemos en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press.

Según ha añadido, lo mejor que pueden hacer los actores políticos es "actuar" y la gente va a saber "juzgar" lo que hace cada uno.

Igualmente, preguntada por el cisma en Más Madrid con la salida de Clara Serra, número 'dos' de Errejón en la Asamblea, la portavoz parlamentaria 'morada' ha evitado entrar a valorar la situación. "Tengo que ser respetuosa con los problemas internos de otros partidos", ha recalcado, añadiendo que los comicios de noviembre "no van de las peleas de los partidos".