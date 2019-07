17 de julio de 2019

Montero ve "incomprensible" una repetición electoral y llama a "repensar" posturas: "El momento es ahora"

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha llamado este miércoles a los distintos partidos políticos a "repensar" su postura y posibilitar la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno al entender que sería "incomprensible" e "impensable" tener que ir a una repetición electoral.

"Nos la jugamos ahora", ha subrayado la titular de Hacienda en declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE recogidas por Europa Press en las que ha dejado claro la necesidad de "evitar a toda costa" devolver la palabra a los ciudadanos.

El Gobierno, ha dicho, es "totalmente consciente" de lo que le supondría una repetición electoral y por eso ha hecho "todos los esfuerzos" para que esta situación no se produzca. "Somos los menos interesados", ha recalcado, y de ahí el "empeño" de que la investidura siga su camino.

Así, ha recordado que el PSOE ganó las elecciones y, a pesar de que las encuestas vaticinan un victoria socialista más holgada, ha incidido en que los sondeos "no están pulsando el ambiente político" a día de hoy. Por ello, ha hecho un llamamiento "unánime" a la "responsabilidad" al resto de partidos políticos.

En cualquier caso, ha indicado que el PSOE no hará una nueva oferta pero "tendrá la mano tendida hasta el último momento" si Podemos "flexibiliza" su posición y, en este sentido, se ha mostrado convencida de que volver a una "mesa" de negociación es la mejor manera de desencallar la situación. "Es urgente y necesario", ha subrayado.

En esta línea, ha recalcado que tendrá que ser ahora Pablo Iglesias quien "reoriente" su postura porque fue su formación la que "dinamitó" las negociaciones y acercamientos con la consulta a las bases con una pregunta que "no correspondía con las ofertas que se le habían planteado".

En este sentido, ha defendido que "no tiene sentido" demorar la conformación del Gobierno por razones "tácticas o estratégicas" y ha dicho que habría que empezar por "sentarse en la mesa" y hablar de los problemas de los ciudadanos. "Es la mejor manera de generar un clima adecuado y poder ponernos de acuerdo", ha indicado Montero, que ha lamentado que ese no haya sido "el camino elegido por Iglesias", aunque ha recalcado que el PSOE "tiene confianza" en Unidos Podemos porque tienen "muchos elementos comunes" e intentarán hasta el final un acuerdo.

En cualquier caso, ha dicho sentirse "necesariamente optimista" ante la posibilidad de que Sánchez sea investido presidente y se permita "que este país sea gobernable" y ha dicho confiar en la capacidad de "reflexión" y para "repensar" su estrategia por parte de PP, Ciudadanos y Unidas Podemos. "Bloquear el paso no es la mejor de contentar a tus votantes", les ha recordado.

Tras recalcar que el PSOE ha dejado claro que no pactará con EH Bildu ni con las formaciones independentistas, ha explicado que hasta el propio Iglesias ha admitido que no ha tenido vetos y se ha abierto incluso a la exigencia de Podemos de estar en el Gobierno. "El presidente ya ha dicho que no quiere dos gobiernos en uno", ha matizado, aunque ella no tendría problemas con compartir el Ejecutivo con personas de Unidas Podemos o con independientes.

REPETIR EN EL CARGO

En el plano personal, Montero ha admitido que le gustaría repetir como ministra de Hacienda en la próxima legislatura porque ha "disfrutado mucho" durante estos meses y para "continuar la tarea" que dejó "a medias", y con el objetivo de poder aprobar unos Presupuestos Generales del Estado sociales y una fiscalidad justa.

"Hacienda se ocupa de una tarea tan importante como intentar distribuir la riqueza, algo que es fundamental", ha admitido la ministra, quien ha lamentado "la fama no merecida" de que son unos "limitadores".

Respecto a la inclusión de la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, en la terna de favoritos para ser directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Montero ha descantado que es "una magnífica candidata". "Está absolutamente preparada, es inteligente, conoce muy bien el funcionamiento global de Europa", ha incidido la titular de Hacienda, que ha admitido que sentiría "cierta pena" de perder a su compañera en el Consejo de Ministros.