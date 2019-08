Ordoñez (Covite) pregunta a Otegi a qué hora harán un 'ongi etorri' a Caride: "Ah no, que ya no es de vuestra banda"

BILBAO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha preguntado irónicamente al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, a qué hora tiene previsto la izquierda abertzale realizar un 'ongi etorri' al preso Rafael Caride Simón, autor material del atentado que Hipercor, que se integró en la 'Vía Nanclares' y que el domingo liquidará su condena. "¡Ah no, que ya no es de vuestra banda!", ha añadido Ordóñez.

Caride Simón fue expulsado del Colectivo de Presos de ETA, EPPK, después de acogerse a esta vía de reinserción, aceptar la política penitenciaria y renunciar públicamente a la organización terrorista y al uso de la violencia. El recluso también ha pedido perdón a las víctimas y se ha comprometido a repararlas mediante el pago de su responsabilidad civil.

A través de Twitter, Consuelo Ordónez pregunta irónicamente a Otegi a qué hora tienen pensado hacerle a Caride Simón el 'ongi etorri' "y reivindicar su derecho a abrazarle". De esta forma se ha referido a las declaraciones realizadas por el líder de EH Bildu, en las que aseguró que "hay 250 presos y habrá 250 recibimientos", y reclamó el derecho a "recibir y abrazar" a los presos de la banda que son excarcelados.

Tras esta frase, la representante del Colectivo Víctimas del Terrorismo del País Vasco recuerda que la izquierda abertzale no celebrará homenaje a Rafael Caride Simón. "¡Ah no, que ya no es de vuestra banda, lo expulsasteis!", ha destacado.

Ordóñez, que ha denunciado este verano la celebración de los homenajes celebrados en Hernani al ex número dos de ETA José Javier Zabaleta Elosegi, 'Baldo', o en Oñati a Xabier Ugarte, condenado por el secuestro del funcionarios de prisiones José Antonio Ortega Lara, destacó que la izquierda abertzale no hace recibimientos a los "arrepentidos", sino a aquellos que siguen defendiendo la trayectoria "criminal" de ETA.