26 de agosto de 2019

Otegi advierte de que PNV "no tiene intención de dar pasos en términos nacionales" y su estrategia es atacar a EH Bildu

SAN SEBASTIÁN, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha advertido de que el PNV "no tiene intención de dar pasos cualitativos en términos nacionales" y "no quiere ningún acuerdo" con la coalición soberanista porque "sabe que los acuerdos con la coalición no son los mismos que con PSOE", formación con la que se siente "cómodo". Además, ha afirmado que la formación jeltzale "ha conseguido el liderazgo del bloque conservador y en su estrategia entra atacar a EH Bildu para mantener los votos".

En una entrevista en euskara en Euskadi Irratia recogida por Europa Press, Otegi ha explicado que EH Bildu ha hecho "varias propuestas" al PNV en materia "social, de autogobierno y paz y convivencia", pero el partido jeltzale "está cómodo con la alianza que tiene con los socialistas".

"PNV no tiene intención de dar pasos cualitativos en términos nacionales, y con nosotros no quiere ningún acuerdo porque ya sabe que los acuerdos con nosotros no son los mismos que con PSOE", ha opinado. A su juicio, la formación jeltzale "ha conseguido el liderazgo del bloque conservador y en su estrategia entra atacar a EH Bildu para mantener los votos".

Por otro lado, ha sostenido que EH Bildu logra acuerdos "con todo el mundo" y su "reto" es "convertirse en un bloque progresista" que afronte los problemas de la gente "con un programa concreto".

Preguntado sobre la negociación de los presupuestos del Gobierno Vasco, el dirigente de EH Bildu ha afirmado que "la primera reunión se hizo muy pronto" y las perspectivas puestas sobre la mesa por el Ejecutivo "eran muy esquemáticas".

En este contexto, ha afirmado que "el tiempo avanza pero las necesidades de la gente siguen ahí" y hay "prioridades" como abordar la situación de los "pensionistas, mujeres, empleo y sueldos dignos" que han de tenerse en cuenta a la hora de lograr acuerdos.

"Nuestra preocupación política es llevar encima de la mesa los problemas de los pensionistas, mujeres y jóvenes" y después "veremos si podremos solucionar, pero con tranquilidad", ha indicado, para añadir, a continuación, que su trabajo es "mejorar las condiciones de la gente".

Finalmente, sobre el hecho de que EH Bildu posibilitara la investidura de María Chivite como presidenta de Navarra, Otegi ha señalado que están "orgullosos" de que "siempre" cumplen con lo dicho y tenían "claro que a la ultra derecha no se le abriría las puertas". "Si está en nuestras manos, la derecha no gobernará ni en Euskadi, ni en cualquier otro sitio", ha finalizado.