Pablo Iglesias comunica a Sánchez que renuncia a estar en el Gobierno de coalición si no hay más vetos

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha comunicado este viernes al presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, que está dispuesto a no formar parte del Gobierno de coalición con la condición de que no haya más vetos ni excusas para formar la próxima semana un gobierno conjunto entre las dos formaciones.

"No debo ser la excusa del PSOE para que no haya un gobierno de coalición de izquierdas. Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos", ha escrito Iglesias en su cuenta de Twitter.

No debo ser la excusa del PSOE para que no haya un gobierno de coalición de izquierdas. Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos pic.twitter.com/UcBoukAj7H — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) July 19, 2019

Además, ha difundido en un vídeo en el que detalla su disposición a echarse a un lado pero subraya que los nombres de su partido en el Ejecutivo de coalición los elegirá, "lógicamente", su formación.

También puntualiza que ha transmitido esta posición a Pedro Sánchez y que ha encargado al responsable del comité negociador de pactos, Pablo Echenique, que traslade al PSOE su "voluntad de negociar ya un gobierno de coalición de izquierdas" y "un acuerdo integral", con programa y equipos, "para sacar adelante la investidura la semana que viene".

"España necesita ya un gobierno de coalición de izquierdas que asuma que los derechos sociales deben ser el eje de gobierno. El PSOE dice que el único escollo que evita ese gobierno soy yo, he estado reflexionando estos días y no voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición", ha señalado Iglesias.

Este es el primer movimiento del líder de Podemos después de que Pedro Sánchez afirmase este jueves que está dispuesto a incorporar a Unidas Podemos en un ejecutivo de coalición, siempre que en él no esté Pablo Iglesias.

Este viernes, tanto la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, como la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, han dejado abierta la puerta a que entren en ese ejecutivo otros miembros de la dirección de Unidas Podemos, como la portavoz parlamentaria, Irene Montero o el dirigente Rafael Mayoral.