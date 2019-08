Pactos electorales: así están las negociaciones en las comunidades y los apoyos a Pedro Sánchez

Madrid, 7 Jun. (EDIZIONES)

Los parlamentos de 12 comunidades autónomas salidos de las urnas el 26 de mayo ya están constituidos, y es entre junio y julio cuando queden cerrados los pactos de gobierno de cada una de las regiones. En cuanto a la votación para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el pleno en el Congreso se celebrará el 22 de julio.

A continuación te contamos cómo están avanzando las negociaciones en cada una de las comunidades autónomas y cuáles son los apoyos que tiene hasta ahora Pedro Sánchez de cara a su investidura. que comenzará el lunes, la primera votación será el martes y la segunda el jueves.

ARAGÓN | ACUERDO PSOE + PAR Y NEGOCIAN CON PODEMOS, CHA E IU

El PSOE y el Partido Aragonés han alcanzado un acuerdo para conformar el próximo gobierno aragonés, pero entre los dos suman 27 escaños y se quedan a siete de la mayoría absoluta, por lo que necesitan llegar a acuerdos con otros partidos para ganar la votación de investidura.

Una opción posible sería que a PSOE y PAR se unieran Podemos y Chunta Aragonesista (CHA), ya que entre ellos cuatro superan la mayoría absoluta. Desde la formación morada ya han avanzado que no van a dejar el gobierno en manos de Vox "ni por acción ni por omisión" aunque los socialistas aseguran que no han podido hablar con Podemos porque "no cogen el teléfono". CHA ha mostrado su disposición de hablar con socialistas, Podemos, PAR e IU para buscar una alternativa y ha admitido que le gustaría entrar en un hipotético gobierno liderado por los socialistas, aunque no sería una línea roja para apoyar a Lambán. Otra opción sería que Ciudadanos y cualquier otro partido se abstuviesen; de esta manera, socialistas y regionalistas obtendrían más 'síes' que 'noes' en la votación.

La votación para la investidura del socialista Javier Lambán como presidente de la Comunidad autónoma tendrá lugar a primera hora de la tarde del miércoles 31 de julio.

ASTURIAS | PACTO PSOE + IU

El socialista Adrián Barbón fue elegido presidente del Principado de Asturias por mayoría simple del pleno de la Junta General, con el respaldo de los 20 diputados del PSOE y los 2 de IU, tras el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones.

Barbón, secretario general de la FSA-PSOE y único candidato, se convierte así en el noveno presidente de la comunidad autonómica en su actual etapa democrática, al contar con la mayoría suficiente en la segunda votación del Pleno de Elección.

En su intervención final, Barbón ha querido compartir su "emoción y gratitud" por la confianza otorgada por los parlamentarios de PSOE e IU y al pueblo asturiano, ya que la investidura es "consecuencia de sus votos".

BALEARES | PACTO PSOE + PODEMOS + MÉS

En Baleares, la socialista Francina Armengol ha sido investida presidenta del Govern balear con los votos a favor de PSIB, Podemos, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Gent per Formentera (un total de 32 diputados), la abstención de El PI (3) y el rechazo de los parlamentarios del PP (16), Ciudadanos (5) y Vox (3). De esta manera, la socialista gobernará otros cuatro años para dar continuidad a "políticas progresistas en favor de los ciudadanos de Baleares".

PSIB, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos presentaron en el Castillo de Bellver el acuerdo alcanzado entre las tres fuerzas de cara a conformar el cuarto Govern de progreso en las Islas, que por primera vez reedita un Ejecutivo de izquierdas en dos legislaturas consecutivas.

El 'Pacto de Bellver' incluye 200 puntos y prevé impulsar una veintena de leyes, como regular el 'todo incluido' turístico dentro de una ley contra el turismo incívico, promover una ley de derecho a la información, una ley educativa y una ley de ciencia, entre otras. Además, el acuerdo prevé actuaciones en desarrollo del 'Estatut d'Autonomia' de Baleares, la Ley de Consells Insulars, la Ley de Fosas, la Ley de Vivienda o la Ley de Cambio Climático.

El pacto de gobernabilidad incluye el organigrama del futuro Ejecutivo, que constará de once conselleries, además de la Presidencia y dos secretarías autonómicas, una para promover la economía del conocimiento -sobre universidad e investigación- y otra dedicada a transparencia y mejora de la Administración Públicas.

CANARIAS | PACTO PSOE + NC + PODEMOS + ASG

El candidato socialista Ángel Víctor Torres fue elegido nuevo presidente de Canarias gracias a los 25 votos del PSOE, 5 de NC, 4 de Sí Podemos y 3 de ASG, que le otorgaron su confianza y van a formar parte del nuevo Ejecutivo gracias al llamado 'Pacto de las Flores'. Por contra, Coalición Canaria, Partido Popular y Ciudadanos votaron en contra del nuevo presidente.

Ángel Víctor Torres se convierte así en el noveno presidente de la Comunidad Autónoma, segundo del PSOE, poniendo fin a 26 años de gobiernos ininterrumpidos de Coalición Canaria.

El nuevo presidente canario puso sobre la mesa el ofrecimiento al diálogo y el consenso entre las fuerzas políticas, las instituciones y la sociedad civil, y expresó durante su discurso su "profundo" convencimiento de que una Canarias mejor "es posible y necesaria"; una Canarias "más justa en lo social, más solidaria en lo económico y más sostenible en su territorio", lo que ha llamado las "tres eses". Torres, visiblemente emocionado, también pidió a sus compañeros conformar un "Gobierno de carne y hueso" que no sea "inaccesible" y atienda a los ciudadanos en plena calle para tratar de resolver sus problemas.

CANTABRIA | PACTO PRC + PSOE

El líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha sido investido presidente de Cantabria por cuarta vez en virtud del acuerdo entre su partido y el PSOE; con el rechazo de PP y Ciudadanos y la abstención de Vox. Así, el regionalista ha sido proclamado jefe del Ejecutivo con 21 votos a favor, los que suman PRC (14) y PSOE (7); 12 en contra (los 9 del PP y los 3 de Cs), y las dos abstenciones de los diputados de Vox.

El Partido Regionalista de Cantabria cerró un acuerdo con el PSOE por el que el diputado regionalista en el Congreso, José María Mazón, apoyará la investidura de Pedro Sánchez, a cambio de que los socialistas cántabros apoyen a Revilla como presidente de esta comunidad y reeditar así el bipartito PRC-PSOE.

Para hacer posible el pacto, el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, se ha comprometido a reducir a tres horas la conexión ferroviaria entre Santander y Madrid, construir en 2023 el primer tramo ferroviario del Corredor del Cantábrico entre Santander y Bilbao, construir una estación intermodal en el centro logístico industrial de La Pasiega, mejorar infraestructuras o al pago de la deuda que tiene el Estado con el Hospital de Valdecilla.

El PRC era el único partido que podía liderar un gobierno en Cantabria, después de quedar a tan solo tres escaños de la mayoría absoluta y obtener los mejores resultados de su historia, y su suma con el PSOE imposibilitaba al resto de fuerzas formar un gobierno alternativo.

CASTILLA-LA MANCHA | PSOE, MAYORÍA ABSOLUTA

Emiliano García-Page vuelve a ser presidente de Castilla-La Mancha después de que los socialistas lograsen mayoría absoluta el pasado 26M. García-Page gobernó los pasados cuatro años gracias a un pacto con Podemos tras las elecciones de 2015.

CASTILLA Y LEÓN | PACTO PP + CS

El candidato del Partido Popular a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, recibió la confianza del Parlamento regional para que tome posesión como presidente del Ejecutivo regional tras conseguir, en una primera vuelta, los 41 votos a favor que fijan la mayoría absoluta de la Cámara, los 29 de PP y los 12 de Ciudadanos tras la firma del acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones.

PP y Cs firmaron un acuerdo programático con cien medidas en un futuro gobierno común que contempla el fin de los aforamientos, una mayor limitación de mandatos y el reforzamiento de la transparencia y la participación ciudadana en las políticas públicas. Además crearán un grupo de trabajo de expertos para proponer medidas contra la despoblación que sufre la región.

El PSOE fue el partido más votado en Castilla y León tras 32 años consecutivos de gobiernos del PP, y su candidato en esta región, Luis Tudanca, pidió a Ciudadanos que pacte un gobierno "de regeneración" con los socialistas pero finalmente la formación naranja decidió apoyar al Partido Popular.

COMUNIDAD VALENCIANA | PACTO PSOE + COMPROMÍS + PODEM

El socialista Ximo Puig ha sido investido presidente de la Comunidad Valenciana gracias a un acuerdo entre el Partido Socialista del País Valenciano, Compromís y Unides Podem para gobernar juntos y reeditar así el pacto conocido como Botànic II. El pacto ha sido posible gracias a que el PSPV y Compromís han cedido a Podem dos consellerías (Vivienda y Transparencia), la vicepresidencia segunda y una comisión delegada de Cambio Climático.

EXTREMADURA | PSOE, MAYORÍA ABSOLUTA

En la región extremeña, el PSOE liderado por Guillermo Fernández Vara ganó las elecciones con mayoría absoluta, algo que le permitirá gobernar sin necesidad de pactar con ningún otro partido.

LA RIOJA | PODEMOS TUMBA DOS VECES LA INVESTIDURA DEL PSOE

Los socialistas riojanos aseguraron hace unas semanas que La Rioja tendría un Gobierno de coalición entre el PSOE y la coalición Unidas Podemos-IU-Equo que dará la presidencia a la candidata socialista Concha Andreu. Sin embargo, la única diputada de Podemos, Raquel Romero, ha tumbado por segunda vez la investidura de la candidata socialista.

Como en la primera votación, los votos a favor para Andreu han sido 16, los cosechados entre el PSOE y la diputada Henar Moreno, de Izquierda Unida, con quien se tiene un acuerdo programático. Por contra, los 'noes' se han recogido entre los grupos del PP y Cs, además del de Raquel Romero -que ha sido abucheada por el público al emitir su voto-, lo que suman otros 16 escaños, y, por tanto, un empate que no habilita a la candidata.

Romero dice que Andreu ha decidido "someter la investidura a Pedro Sánchez y no al Parlamento de La Rioja" y que "siempre han hablado de gobierno de coalición, pero desde que lo dijo, Madrid ya no les deja". "Quieren nuestro voto, pero no nuestra presencia en el Gobierno", al tiempo que ha declarado que "no queremos una, dos o tres Consejerías, queremos negociar nuestra presencia en el Consejo de Gobierno, y no les están dejando".

MADRID | PP, CS Y VOX NO LLEGAN A UN ACUERDO Y EL PSOE TIENDE LA MANO A CS

Partido Popular, Ciudadanos y Vox se reunieron antes del primer pleno de investidura, una reunión que acabó sin acuerdo y que dio lugar a un pleno de investidura sin candidato. Según Cs, no fueron sido capaces "de convencer" a Monasterio para que no "bloquease" la investidura de Isabel Díaz Ayuso. "Era Vox el que tenía que decidir y ha decidido", ha lanzado a continuación. Sin embargo, en Vox salieron del encuentro "muy contentos" porque "que la gente hable es el primer paso para que se lleguen a acuerdos". Considera que la reunión "sentó las bases para las futuras reuniones" y que con ello se superaron "algunas barreras que había".

Por su parte, Ángel Gabilondo (PSOE) prepara un documento programático con Más Madrid y Unidas Podemos que estará abierto a la incorporación de Ciudadanos, que deberá explicar por qué prefiere a Vox antes que al PSOE y "asumir las consecuencias".

Ignacio Aguado (Cs), ha asegurado posteriormente que "lamentablemente" las negociaciones llevan "10 días sin ningún tipo de avance" y ha acusado a Vox de seguir "en el bloqueo por el bloqueo". Existe un plazo de dos meses, hasta el 10 de septiembre, tras el que, si no se alcanza un acuerdo se convocarán nuevas elecciones 54 días después.

MURCIA | ACUERDO PP + CS Y PENDIENTE DE VOX

En las dos votaciones de investidura, el candidato del PP, Fernando López Miras, no consiguió los apoyos suficientes para poder ser investido presidente tras recibir el único apoyo de Cs y los votos en contra de PSOE, Podemos y Vox. Comienza así un plazo de dos meses (se empieza a contar desde el día de la primera votación) para encontrar un nuevo candidato antes de que se vuelvan a convocar elecciones.

PP y Ciudadanos llegaron a un acuerdo "programático" de gobernabilidad para la Región de Murcia: "Hemos dado por finiquitado y aprobado el acuerdo, que lleva 10 líneas de actuación y 72 iniciativas", lo que significa "que vamos a trabajar por nuestra Región". Entre las medidas destacan algunas como trasladar la Consejería de Turismo a Cartagena, apoyar a las familias para que haya "libertad de elección" de centro educativo o impulsar una rebaja fiscal para "estimular la generación de oportunidades".

Estas dos formaciones suman 22 escaños, por lo que se quedan a solo uno de la mayoría absoluta. El PP anunció una reunión con Vox para llegar también a un acuerdo con esta formación para que el popular Fernando López Miras pueda ser investido presidente. Los populares aseguraron que con la formación de Santiago Abascal están trabajando en otro acuerdo de programa distinto al de Ciudadanos.

NAVARRA | ACUERDO PSOE + GEROA BAI + IU Y PENDIENTE DE EH BILDU

La constitución del Parlamento de Navarra tras un acuerdo entre el PSN y Geroa Bai, que da a este último partido la presidencia de la cámara, a los socialistas una vicepresidencia y a EH Bildu una secretaría, ha allanado el camino para la negociación del próximo Gobierno en la Comunidad foral con un pacto que podría dar la presidencia a los socialistas navarros, liderados por María Chivite.

La suma de PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda Unida no sería suficiente para investir a Chivite como nueva presidenta de Navarra ya que entre los cuatro suman 23 escaños y se quedan a tres de la mayoría absoluta, lo que hace necesaria la abstención de EH Bildu para que los socialistas se hagan con el poder en la Comunidad Foral.

Bildu aún no ha tomado ninguna decisión sobre qué votará en un proceso de investidura de Chivite y que se debate entre la abstención y el no, ya que en ningún caso contemplan votar sí: "La decisión final de EH Bildu va a ser con responsabilidad y en defensa de los intereses generales de Navarra".

Navarra Suma (coalición formada por UPN, PP y Cs) fue la fuerza más votada el 26M, pero al no tener mayoría absoluta necesitaría el apoyo o la abstención de alguna otra fuerza política para poder ganar por mayoría simple en segunda votación, algo con lo que no cuenta. En caso de que EH Bildu se abstuviera y todas las formaciones apoyaran a la candidata socialista, Chivite conseguiría ser investida presidenta en segunda votación con 23 votos frente a los 19 de Navarra Suma

El secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos ha asegurado que si la izquierda abertzale decide facilitar una investidura de la candidata socialista será a cambio de nada, porque en ningún caso los socialistas entrarán en negociaciones con Bildu. Por su parte, UPN ha propuesto a los socialistas que permitan a Navarra Suma gobernar la comunidad foral a cambio de que los dos diputados de UPN favorezcan la investidura de Sánchez. Ábalos ha dicho que esta oferta tendría un efecto colateral indeseado: la pérdida de los apoyos de los seis diputados de PNV. Cs no comparte la oferta de UPN, que se niega a favorecer a Sánchez en el Congreso de los Diputados a cambio de recibir el apoyo de los socialistas en Navarra.

¿Y QUÉ APOYOS TENDRÁ SÁNCHEZ EN LA INVESTIDURA?

· PSOE | Afirma que la presencia de Pablo Iglesias en el Gobierno es el principal escollo

Ya hay fecha para la sesión de investidura de Pedro Sánchez: serán los días 22 y 23 de julio. Esto implica que en caso de que la primera votación sea fallida, habrá una segunda votación el jueves 25 en la que el candidato socialista necesitará más 'síes' que 'noes'. En caso de que ninguna salga adelante, empezará un plazo de dos meses para elegir candidato o habría que repetir las elecciones, que en caso de celebrarse serían el 10 de noviembre.

Pedro Sánchez dice que el principal escollo para alcanzar un acuerdo con Podemos para la investidura es la presencia del líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el Ejecutivo y lamenta que el "99,9% de las conversaciones" que han mantenido en estas semanas con Iglesias se han centrado en los cargos que reclama Podemos y no en los problemas y retos del país.

Sánchez añade "no se dan las condiciones" para que Pablo Iglesias sea miembro de un ejecutivo de coalición porque necesitará un vicepresidente "que defienda la democracia española" y no diga que los acusados de promover la independencia de Cataluña son "presos políticos" como ha dicho Iglesias "en público y en privado".

· PP | Votará en contra

El líder del PP, Pablo Casado, ha insistido en que su partido no facilitará que Pedro Sánchez sea investido presidente del Gobierno a pesar de las apelaciones del jefe del Ejecutivo para que tanto el PP como Ciudadanos se abstengan.

· CIUDADANOS | No se abstendrá y pide a los críticos de su partido que monten su propio partido

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha rechazado las presiones de Pedro Sánchez y "sus tentáculos", insistiendo en que no facilitará su investidura como presidente del Gobierno. También ha lanzando otro aviso a los que críticos de Ciudadanos que quieren que Sánchez "campe a sus anchas", les ha invitado a montar un partido.

El candidato de Cs en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha admitido que le parecería "fántástico" que el PSOE y Más Madrid se abstuvieran en la región para facilitar un gobierno de PP y Cs, pero al ser preguntado por si su partido debería hacer lo mismo en el Congreso para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, aseguró que "no es lo mismo" porque supondría un "sablazo fiscal" y porque es "absolutamente injusto" para la mayoría de los españoles.

· UNIDAS PODEMOS | Niega que le haya pedido cargos a Sánchez y no aclara si votará 'no' o se abstendrá

Desde Unidas Podemos niegan que el partido morado haya hablado de "cargos" con Pedro Sánchez, al que ha instado a "bajar el tono" y a dejar de hacer manifestaciones que, a su juicio, "no son respetuosas con una formación política que ha alcanzado casi cuatro millones de votantes".

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha retado a Sánchez a que explique públicamente si son los bancos, las empresas de Ibex y medios de comunicación los que vetan su entrada en el Consejo de Ministros. A pesar de los desencuentros, el partido morado ha evitado hasta el momento aclarar si votará 'no' en la investidura si no alcanza antes un acuerdo para gobernar en coalición, dejando abierta así una puerta a su abstención.

Iglesias propuso hace unas semanas a Pedro Sánchez que someta a la investidura un gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, y que si esta propuesta no recibe apoyos suficientes en el Congreso, se compromete a cambiar de posición.

· VOX | Cree que Sánchez tiene que negociar con Ciudadanos

Vox no votará a favor ni se abstendrá en la votación de investidura de Pedro Sánchez y cree que sería "irresponsable" que Sánchez llegara a un debate de investidura sin tener garantizados los apoyos para ganar la votación, aunque considera que no está haciendo "grandes esfuerzos" para conseguirlo y tendría que ser "más intenso" en su negociación con Ciudadanos.

· JUNTS PER CATALUNYA | Los tres diputados presos piden la abstención pero el partido opta por el 'no'

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha manifestado que su partido apuesta por dar un 'no' a Sánchez en el debate de investidura: "No se dan las circunstancias para dar nuestro voto positivo a Pedro Sánchez, ni tan siquiera para poder abstenernos".

Por otro lado, los diputados de JxCat Jordi Turull y Josep Rull, con el apoyo del tercero de los parlamentarios presos del partido, Jordi Sànchez, todos en prisión preventiva, han enviado una carta a la dirección de la formación en la que apuestan por la abstención en el debate de investidura, pero el partido no está por la labor de facilitar la investidura.

· ERC | Entre el 'sí' y la abstención

ERC Gabriel Rufián recalca que el 'sí' de su partido a la investidura de Sánchez es una opción "muy, muy, muy remota" y dice que el viernes la Ejecutiva de ERC abrirá un debate sobre cuál debe ser el sentido de su voto y allí cada cual podrá defender cualquier opción.

"Nosotros, como todo el mundo sabe, estamos por el no bloqueo pero entendemos que el 'sí' es una opción muy, muy, muy remota", ha señalado el independentista catalán, sin desvelar si él defiende personalmente la posibilidad de apoyar al líder del PSOE.

· PNV | Pide sacar ahora la investidura de Sánchez porque en septiembre "se complicará" con Cataluña

El PNV insta a sacar ahora la investidura de Sánchez porque entiende que en septiembre se complicará con la situación de Cataluña. Aitor Esteban ha expresado que "ojalá" haya movimientos entre PSOE y Podemos para acordar la investidura ya que ahora hay una oportunidad de lograr una mayoría suficiente, mientras que en septiembre el escenario "se complicaría", teniendo en cuenta la situación política catalana: "Las cosas van a avanzar en el plano judicial con el procés, viene la diada, la situación interna en Cataluña con una posible convocatoria electoral, todo complicaría más la cosa".

· EH BILDU | A la espera de conocer "qué ofrece Pedro Sánchez"

EH Bildu afirma que mantienen su posición de "poner un veto a la derecha", pero ha indicado que todavía siguen a la espera de conocer "qué ofrece Pedro Sánchez", por lo que aún no han decidido su postura en el debate de investidura"

Por su parte, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha advertido que no entregará un cheque en blanco al Gobierno de Sánchez para favorecer su investidura y ha desmentido que algún dirigente socialista se haya puesto en contacto con su partido para tratar de obtener un 'sí' en una eventual investidura de Sánchez.

El dirigente abertzale ha explicado que su formación mantiene reuniones "con cierta cadencia" con ERC para tener "una posición común". "Vamos a llegar a un acuerdo y a ser fieles a lo que dijimos en campaña: no vamos a permitir el acceso de la extrema derecha al gobierno", ha recordado. Así, ha asegurado que la posición particular de EH Bildu es de "no bloqueo y no cheques en blanco" y que todavía quedan "dos variables" por despejar. "Una es la posición de Podemos, y otra si Rivera aguantará la presión o no", ha añadido.

· COALICIÓN CANARIA | No apoyará a Sánchez si Podemos está en el Gobierno

Coalición Canaria ha reiterado su postura de no apoyar un Gobierno de España en el que esté Podemos. "Lo dijimos en campaña. Si Podemos está en el Gobierno nosotros no vamos a apoyar la investidura. A partir de ahí, entiendo que --Sánchez-- tendrá que dialogar con todos los grupos para conseguir el número de votos necesarios".

· NAVARRA SUMA | UPN facilitará la investidura si les apoyan en Navarra pero Cs se opone

Navarra Suma, y más concretamente UPN, ha propuesto que, al ser la lista más votada en la Comunidad Foral, el PSOE les facilite la investidura con una abstención a cambio de dar sus votos a Sánchez en el Congreso. Esta postura la aprueban dirigentes como Carmen Calvo o José Luis Ábalos, pero no la defienden los socialistas navarros, que están intentando formar gobierno junto a Geroa Bai, Podemos e Izquierda Unida. Tampoco está a favor de esta postura Ciudadanos (uno de los partidos que forma la coalición Navarra Suma) que sí pide al PSOE que le facilite gobernar en Navarra, pero no a cambio de prestarle los dos escaños de Navarra Suma a Sánchez.

· COMPROMÍS | Principio de acuerdo con el PSOE que les acerca al 'sí'

Compromís ha alcanzado un principio de acuerdo con el PSOE, que le acerca al 'sí' a la investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según el partido valenciano, Ábalos se ha comprometido a entregarle por escrito los términos del preacuerdo este jueves para que él lo pueda presentar ante la Ejecutiva de Compromís. Si ese documento satisface sus demandas, la coalición valenciana votaría 'sí' en la investidura de la semana que viene.

"Mientras no haya ese acuerdo, Pedro Sánchez no cuenta con nuestro voto a favor", ha puntualizado Baldoví, incidiendo en que también esperarán a escuchar la "agenda social" que el candidato a la investidura exponga el próximo lunes cuando suba a la tribuna del Congreso.

· PRC | Respaldará a Sánchez tras haber apoyado el PSOE a Revilla en Cantabria

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ya ha acordado con los socialistas que respaldará a Sánchez a cambio de que ellos apoyen a Revilla en Cantabria y se comprometan con las peticiones de los regionalistas en Cantabria (infraestructuras, conexiones ferroviarias o el pago de la deuda con el Hospital Valdecilla).