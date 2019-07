16 de julio de 2019

El PNV cree que PSOE y Unidas Podemos no reconducirán sus diferencias y augura elecciones

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, no cree que el PSOE y Unidas Podemos vayan a ser capaces de reconducir las diferencias evidenciadas en las últimas semanas sobre la conformación de un Gobierno y ha augurado que habrá una repetición de elecciones.

En los pasillos del Congreso, Esteban ha apuntado que las manifestaciones realizadas por dirigentes de ambos partidos en los últimos días evidencia "un clima complicado" que no vaticina que las partes puedan reconducir porque "ninguna quiere apartarse de sus posiciones".

Así las cosas, el nacionalista vasco se ha reafirmado en su vaticinio de que habrá nuevas elecciones teniendo en cuenta cómo está evolucionando la relación entre PSOE y Unidas Podemos, y ha lamentado en este sentido que "a algunos esto les parezca normal".

"A mi no me lo parece en absoluto", ha comentado Esteban, quien considera que se hace necesario que haya un Gobierno "de una vez", da igual si de coalición o de cooperación, para dar respuesta a los problemas. "Me parece que es una rémora que no nos podemos permitir", ha apostillado.

NO VOTARA EN CONTRA DE LA INVESTIDURA

Preguntado sobre cuál será el sentido de su voto en la sesión de investidura de la próxima semana, el dirigente jeltzale ha recalcado que la Ejecutiva del PNV aún no lo ha decidido pero ha recalcado que lo que está claro es que no votarán en contra de Pedro Sánchez.

Aunque ha dejado claro que nadie del Gobierno ni del PSOE les ha llamado para una reunión formal, el portavoz del PNV ha señalado que este mismo martes hablará con representantes del PSOE aprovechado su presencia en el Congreso para asistir a la reunión de la Junta de Portavoces.