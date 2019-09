20 de septiembre de 2019

PNV responde a Sánchez "cómo va a dormir sabiendo que vamos a nuevas elecciones" y se confirma la desaceleración

BILBAO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha cuestionado al presidente en funciones, Pedro Sánchez, "por qué ofreció ministerios anteriormente" a Unidas Podemos si cree que no dormiría tranquilo con esta formación dirigiéndolos. Asimismo, ha asegurado que lo que no sabe es "cómo va a dormir sabiendo que vamos a nuevas elecciones" y que se está "confirmando" la desaceleración económica.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, el diputado del PNV se ha pronunciado de este modo en relación a las palabras del presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, de este pasado jueves en las que aseguraba que "no dormiría por la noche" con miembros inexpertos de Unidas Podemos al frente de Ministerios como el de Hacienda, Transición Ecológica o gestionando la Seguridad Social.

Esteban ha cuestionado "entonces por qué le ofreció ministerios anteriormente". "Y si se los hubiera aceptado Podemos, no habría pasado nada. ¿Qué pasaba, que quería no dormir? No entiendo", ha indicado.

El diputado jeltzale ha criticado que Sánchez "se contradice en sus propias actitudes" y tampoco ve "mucho sentido" en la postura de Unidas Podemos, a quien "les valía lo que dijeron no unas semanas antes".

En cualquier caso, ha añadido que no sabe "cómo va a dormir (Sánchez) sabiendo que vamos a nuevas elecciones" y que se está "confirmando" una desaceleración económica y que "los problemas están encima de la mesa ya".

Aitor Esteban ha defendido que "no teníamos que haber llegado a este punto" y ha lamentado que es "desesperante ver la incapacidad" de los dirigentes políticos del Estado. En este sentido, ha indicado que, teniendo en cuenta la experiencia de su partido en la formación de gobiernos, "estaba chupado hacer un gobierno en esta ocasión, no era difícil, lo que pasa en que cada uno está a su cálculo y a la fuerza que quiere tener, unos y otros".

El portavoz jeltzale ha advertido de que, con la repetición de elecciones en noviembre, "nos encontraremos en febrero, si es que nos encontramos, con un gobierno que salga adelante". "¿Presupuestos para cuándo, en verano? Estamos con los presupuestos de Montoro", ha censurado.

Asimismo, ha criticado a Pedro Sánchez y a otros dirigentes socialistas que reclamasen que el PP y Cs "se tenían que haber abstenido" cuando el actual presidente del gobierno en funciones "era el del 'no es no' y montó una crisis en su partido porque se negaba a votarle o abstenerse en la investidura de Rajoy". Según ha censurado, "ahora está reclamando al PP eso que no quería hacer", como si los ciudadanos no se "acordasen de las cosas".

A su entender, el PSOE quería "alargar y achicar los espacios para que no se pudiera negociar nada" y, de cara a los comicios del 10 de noviembre, está "pensando en reforzar sus escaños" y que haya una abstención del PP en la investidura, para luego ir "negociando las cosas semana a semana".

Según ha indicado, "desde luego parece que no" con Unidas Podemos porque, si Sánchez "dice que sería una inquietud y no dormiría, está claro que no quiere buscar eso", por lo que "entonces o una alianza con Cs o que el PP haga ese pase y ellos queden con un gobierno monocolor y luego se van bandeando poco a poco". "Me parece que va de eso la jugada", ha opinado.

De cualquier modo, se ha mostrado convencido de que, aunque pueda haber "un movimiento de escaños" en los comicios, habrá "necesidad de volver a negociar". El portavoz del PNV ha considerado que el resultado de una repetición de comicios es "un misterio" y pueden ocurrir "muchas sorpresas", aunque "algunos se las ven muy felices".

De este modo, ha reconocido que también "podría suceder una mayoría del tripartito de derechas" de PP y Cs con Vox, que "el otro día nos dijo que estaban trabajando por nuestra ilegalización" con un "espíritu la mar de democrático". En caso de que "se junten" las tres formaciones, ha augurado que va a haber "una crispación política muy fuerte" y una "confrontación" con los gobiernos vasco y catalán, volviendo a "un desencuentro absoluto".

En esta línea, también ha criticado el cuestionamiento de la foralidad por parte de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que "no tiene ni idea de cuál es la historia del PP en Euskadi" y a la que "le da igual decir una cosa que otra porque tiene esa mente cuadriculada". "Eso es lo que es Casado", ha afirmado el diputado del PNV, que ha apuntado que el presidente del PP, "alumno de Aznar", ahora "se callará un poco" para ver si "puede cazar algún votante más".

Por otro lado, ha augurado que "desafortunadamente" los mensajes en campaña electoral se centrarán en quién es el responsable de la repetición de elecciones y ha asegurado que el PNV, por su parte, intentará "poner en valor la importancia que tiene, en un maremagnum como el que se han convertido las Cortes españolas, tener una voz vasca propia y una actitud serena y con vista larga".

LAS CRÍTICAS A LA POSTURA DEL PNV

En relación a las críticas de la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, a la actitud mantenida por el PNV ante la conformación de gobierno, Aitor Esteban ha criticado que se "diga que nosotros nos hemos puesto de perfil en esta ocasión, cuando hemos tenido un gesto que no hemos tenido nunca hasta ahora con un candidato a presidente de Gobierno".

De este modo, ha recordado que "ha habido un momento en que, viendo cómo estaba la situación, hemos dicho que, si nuestros votos son necesarios, estarán ahí", aunque no existiera un acuerdo cerrado, porque para el PNV "era importante que hubiera una estabilidad y que se reactivarán todas las cosas". "No hemos hecho eso nunca con nadie", ha insistido.

En cualquier caso, ha destacado que "el mismo día" la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, "agradecía" la postura del PNV, por lo que ha instado "a ver si se aclaran". De este modo, ha apuntado que, si bien entiende que los socialistas "ahora tienen que entrar en campaña", ha subrayado que a su partido "pocas críticas o, más bien, ninguna le pueden venir".

Estaban ha considerado un "sinsentido" las manifestaciones de la presidenta del PP Vizcaya, Raquel González, que dijo este pasado jueves entender que el lehendakari, Iñigo Urkullu, que es "el mayor culpable" de la repetición de las elecciones generales, quiera "repartir culpas".