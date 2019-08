25 de agosto de 2019

El PNV ve "inquietante" la actitud del PSOE y que "el paso de los días aboca inexorablemente" a elecciones

BILBAO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, ha calificado de "inquietante" la actitud del PSOE, que "parece sentirse cómodo" en el cálculo de "hipotéticos réditos" que pudiera obtener de "una nueva llamada a las urnas", y ha apuntado que "el paso de los días aboca inexorablemente" a una repetición de elecciones. Por ello, ha advertido de que "quedan cuatro semanas para hacer lo que no se ha hecho en cuatro meses, y la responsabilidad sigue correspondiendo a Pedro Sánchez".

En un artículo publicado en El Diario Vasco titulado 'La política de vacaciones', recogido por Europa Press, Bildarratz ha recordado que, "desde diciembre de 2015, la política española se encuentra inmersa en una paralizante espiral de impaciencia, sin norte ni claridad, sin estrategia ni ambición, sin realismo ni capacidad de actuación práctica".

Se trata, según ha asegurado, de "la parálisis al cuadrado, y en vacaciones, al cubo". Además, ha considerado que Sánchez no consiguió en julio ser investido presidente "porque, probablemente, no hubo un intento sincero de hacerlo, al menos con la seriedad que la relevancia del momento demandaba".

"La impresión es que la obsesión por ofrecer una determinada imagen pública pesó más que el objetivo de poner en marcha un proyecto de Gobierno sobre una bases consensuadas, sólidas y viables. Tras su asalto fallido, el presidente en funciones y, en realidad, único candidato posible a una investidura, declaró enfáticamente que su Gobierno 'se quedaba sin vacaciones'" ha apuntado.

En todo caso, ha señalado que éste "no ha gobernado" porque el líder socialista "no ha atendido la tarea fundamental que tenía encomendada desde la noche del ya lejanísimo 28 de abril, que no era otra que demostrar la disposición y capacidad para afrontar una buena administración de la responsabilidad pública que le corresponde", es decir, "poner en marcha un Gobierno que gobierne, una tarea que merece una dedicación más profunda y más discreta que la que el presidente en funciones y su equipo le han ofrecido".

Para el dirigente jeltzale, "todo lo que no mejora, empeora, y está claro que los problemas crecen". "No hay planificación, no se adoptan decisiones y las inversiones se ralentizan. Los nuevos Gobiernos autonómicos y locales, constituidos tras las Elecciones del 26 de mayo, reclaman una interlocución que no se encuentra operativa. Las Comunidades Autónomas, con Gobiernos de coalición de todos los colores, están viéndose perjudicadas a la hora de contar con más recursos", ha destacado.

"CAMPAÑA DE DESGASTE" DEL PP

Jokin Bildarratz ha señalado que "es obvio que el PP ha emprendido una campaña de desgaste al PSOE sin ofrecer ninguna alternativa posible, pero la rigidez con la que este se comporta y el paso de los días aboca inexorablemente al escenario que nadie dice desear, la repetición de las elecciones". "Es inquietante la actitud de un PSOE que parece sentirse cómodo en el estéril cálculo y recálculo de los hipotéticos réditos que podría obtener en una nueva llamada a las urnas", ha indicado.

En su opinión, "los socialistas se entretienen con sus ensoñaciones de verano y dejan pasar el tiempo con una frivolidad que roza la irresponsabilidad". Mientras, cree que Podemos "no logra salir de la melé en la que se encuentra sumido y parece aproximarse a la tentadora imagen de la inflexibilidad absoluta, asumiendo la repetición electoral, aunque sea a costa de perder escaños".

En cuanto a Ciudadanos, "o más bien Rivera", ha manifestado que "no ve más allá de su único objetivo vital que es superar al PP, algo que persigue con tanta obsesión como ineficacia".

En esta situación, ha subrayado que los 'populares' ya han puesto en marcha su campaña con la marca 'España suma', "y esperan con ansiedad unos nuevos comicios que les permitan relanzar el liderazgo de Casado, recomponer su proyecto y recuperar algo de aliento". "Por último, Vox espera con delectación una repetición electoral que suponga un paso más en el desprestigio de un sistema político que, en la práctica, desearían arrumbar por completo", ha añadido.

EL TIEMPO DEL PSOE

No obstante, Bildarratz ha afirmado que "todavía hay tiempo y, no cabe duda, es el tiempo del PSOE". En todo caso, cree que este "debería haber utilizado el verano para elaborar un programa viable de proyectos y compromisos para la legislatura, restablecer las relaciones con los partidos que pueden respaldarlo y transmitir con ello una sensación de normalidad y confianza".

"Nada de esto se ha hecho, ni en público ni en privado. Durante el verano se ha seguido jugando al juego fatuo de las apariencias, de la exposición pública de opiniones obvias sin ningún trasfondo práctico que las respalde. No se han acercado posiciones ni construido complicidades, más bien al contrario", ha lamentado.

Tras recordar que los socialistas rechazaron "de inmediato" la semana pasada la propuesta de Podemos, "sin utilizar argumentos que atendieran a su contenido", ha dicho que "quedan cuatro semanas para hacer lo que no se ha hecho en cuatro meses y la responsabilidad sigue correspondiendo a Pedro Sánchez".

"Es su tiempo y espero que lo invierta en lo importante: presentar un programa asentado en una voluntad real de responder a las necesidades de la ciudadanía, asumiendo con claridad la pluralidad de la representación política en el Estado", ha apuntado.

Por ello, para avanzar en un acuerdo entre el PSOE y Podemos "que pueda contar también con el respaldo de otros partidos, como el PNV, que ya ha declarado, con total transparencia, su disposición a avanzar en esta vía", ha apuntado que es necesario "nadar, si es preciso contra la corriente, y seguir nadando durante el tiempo que haga falta para que otros nadadores se unan al esfuerzo y poder lograr, mediante el esfuerzo conjunto, que la corriente cambie la dirección". En esta línea, ha apuntado que "finaliza el verano" y espera que, con él, "las vacaciones de la política en el Estado".