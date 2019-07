18 de julio de 2019

Podemos avisa a Sánchez de que no negociará con vetos pero saluda que retome la oferta del Gobierno de coalición

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha avisado este jueves al PSOE de que no se abrirá a negociar un Gobierno si el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no levanta los vetos, pero ha saludado que el candidato socialista a la investidura haya retomado la oferta de acordar un Ejecutivo de coalición.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Sánchez ha admitido públicamente que el principal escollo para cerrar un Ejecutivo con Unidas Podemos era el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, porque, según ha argumentado, necesita un vicepresidente "que defienda la democracia española" y no diga que los acusados de promover la independencia de Cataluña son "presos políticos".

Fuentes cercanas a Iglesias ven un cambio en Sánchez que, a su juicio, ha pasado de dar por rotas las negociaciones a retomar la posibilidad de negociar un Gobierno de coalición, si bien sus palabras sobre el líder 'morado' han caído como un 'jarro de agua fría'.

Iglesias, según las citadas fuentes, no está ofendido pero el partido sí considera que se ha "agredido" a su máximo responsable al apuntar poco menos que no es una persona democrática, un "insulto" que no se le dirige a él sino a todos los votantes de la formación morada. "Es una aberración", resumen.

PIDEN A SÁNCHEZ QUE RECTIFIQUE

Desde Podemos apuntan que siempre van a intentar negociar hasta el último momento un Gobierno de coalición pero, eso sí, si Sánchez rectifica y levanta el veto a Iglesias. "No habrá avances ni negociación si no se levanta el veto", insisten.

La propia portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha exigido a Sánchez una rectificación por decir que Iglesias no defiende la democracia. "No todo vale, y menos entre fuerzas políticas que aspiran a gobernar juntas y por tanto, a respetarse y entenderse", ha escrito en un comentario publicado en su cuenta de Twitter y recogido por Europa Press.

Minutos antes el responsable del Comité Negociador de Pactos de Podemos, Pablo Echenique, apuntaba que vetar a Iglesias es tanto como "vetarnos a todos". "Es vetar a Unidas Podemos, a todos sus dirigentes y a sus 3,7 millones de votantes. Igual que vetar a Pedro Sánchez sería exactamente lo mismo que vetar al PSOE", ha explicado.