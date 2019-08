Podemos dice que Sánchez "es el único que no ha entendido" que la coalición es la solución: "No perdemos la esperanza"

450028.1.644.368.20190826123336

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Piden que el presidente demuestre "algo de voluntad política" porque hasta ahora "la única comunicación ha sido a través de los medios"

La portavoz de Podemos, Noelia Vera, ha señalado este lunes que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "es el único que no entiende" que un Ejecutivo de coalición progresista es la solución para sacar adelante la investidura, le pide que no se niegue "sistemáticamente" a negociar con los 'morados' y añade que el ejemplo de las distintas comunidades autónomas, en las que se ha llegado a un acuerdo, marcan el camino.

En rueda de prensa, la primera que celebra la formación 'morada' tras la investidura fallida de Pedro Sánchez de julio pasado, Vera ha explicado que durante la reunión han rebobinado y hecho memoria sobre lo ocurrido hasta el momento en los diálogos con el PSOE, y han llegado a la conclusión de que están en la misma situación que al principio. "Necesitamos negociar y pactar" porque "es la única alternativa", han recalcado.

Vera ha señalado que tras la negociación de 48 horas que entablaron con el PSOE previa a la investidura fallida de julio, se demostró que una vez salvado el "escollo" de que Iglesias estuviera en el Ejecutivo, el Gobierno de coalición era posible. Por eso, dice que el PSOE se ha quedado sin excusas para comenzar a dialogar con Unidas Podemos en el punto en el que lo dejaron.

Además, ha recordado que ellos han sido proactivos en agosto con el envío del documento programático y de reparto de competencias de la semana pasada. "Tenemos la mano tendida y hay margen, hay que ponerse las pilas y nosotros tenemos los equipos negociadores en marcha", ha apuntado.

"CLARO QUE TENEMOS ESPERANZAS"

Dado que la respuesta a ese documento por parte del PSOE ha sido negativa, los socialistas consideran inviable la coalición, desde Podemos se preguntan qué ha podido cambiar desde julio, cuando sí que aceptaron negociar la coalición, y han subrayado que, con todo, no pierden "las esperanzas" de que finalmente acabe imponiéndose la opción del Ejecutivo conjunto dado que "es lo que se merece el país".

Para Vera, eso es lo que la ciudadanía votó en las generales de abril y lamenta que desde la Ejecutiva del PSOE no terminen de entenderlo. A pesar de un mes de agosto en el que dicen que no han recibido ninguna llamada desde Ferraz, apuntan que esperan que "en el último momento Pedro Sánchez llame y se empiece a trabajar".

"La única comunicación ha sido a través de los medios, y ese fue el problema de la última negociación. Recibimos la negativa a través de los medios", ha añadido.

No obstante, ya ha advertido a los socialistas de que si lo que plantean es un gobierno en solitario, tal y como han reiterado varios dirigentes en los últimos días, desde la formación morada no la contemplan como vía para el acuerdo porque no generaría un Ejecutivo estable capaz de sacar adelante en el Parlamento las medidas necesarias.

SÁNCHEZ "DEBE DEMOSTRAR ALGO DE VOLUNTAD POLÍTICA"

En este punto, Vera ha señalado que si bien la propuesta que enviaron parte de unos mínimos, están dispuestos a negociar y no irán con ánimo de "acaparar o de exigir". Así, esperan que a las cuatro opciones de coalición que han presentado el PSOE "contraproponga" en la mesa de diálogo y ha subrayado que debe haber "predisposición" a dialogar para llegar a acuerdo.

Así, desde Podemos señalan que de tanto esperar en agosto, finalmente decidieron ser ellos quienes dieran el "toque" al PSOE para retomar las conversaciones, y dada la respuesta --"negativa rotunda a negociar"--, ahora apelan a Sánchez para que "demuestre algo de voluntad política".

Sobre hasta qué punto estarían ellos dispuestos a renunciar a esa oferta ministerial que han lanzado, Vera ha señalado que adelantar a qué renunciarían seria difícil ahora, pero ha subrayado que en su caso "es importante tener competencias en Empleo y Transición Ecológica".