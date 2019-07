16 de julio de 2019

Podemos llama "irresponsable" a la candidata socialista en La Rioja e insiste en que su voto "no es gratis"

LOGROÑO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional de Podemos Raquel Romero ha culpado este martes a la candidata socialista a la Presidencia de La Rioja Concha Andreu de "actitud irresponsable" por "no negociar" y ha insistido en que el voto de su partido -necesario para que Andreu alcance la Presidencia- "ni se compra ni se vende, no es gratis".

En la segunda sesión de la investidura de la candidata del PSOE, Romero, en un discurso muy duro que ha durado apenas los 10 minutos que tenía asignados, Romero no ha dicho expresamente el sentido de su voto, aunque ha dejado claro por sus palabras que será contrario a Andreu.

Así, ha apuntado que "hoy es un día triste" para La Rioja, por la "irresponsable actitud" de Andreu, a la que ha acusado de "intentar culpar de su fracaso a este Parlamento".

"Lo suyo es puro márketing, son marionetas dirigidas desde Madrid. Dejen de ser cómplices de la farsa de Sánchez, y háganse de valer frente a Madrid. Solo así tendrán el respeto de este Parlamento y de toda La Rioja", ha criticado.

Ha considerado que "la mayoría de los riojanos no entienden porqué no son capaces de llegar a acuerdos con Unidas Podemos", por lo que se ha preguntado "si valen menos sus votos o se equivoca la gente que votó a UP". Frente a ello, ha dejado claro que "lo que ocurre es que la gente que votó a Unidas Podemos no quería votar al PSOE".

"Ustedes creen -ha seguido Romero- que los votos les pertenecen, y no es así. Podrán usar los medios que quieran, amenazar y mentir, pero el voto de Unidas Podemos ni se compra ni se vende. El voto se negocia, solo se logra con la negociación con luz y taquígrafos. Si quiere gobernar, aprenda a negociar".

La diputada de Podemos ha lamentado que "se han negado a negociar pensando que UP votaría gratis", pero ha reiterado que "gobernar sin negociar es imposible". "No sé -ha sentenciado- la razón de que su candidata se crea con más derecho que nadie para ser presidenta. Pero en democracia, son los votos los que deciden, y usted no tiene los suficientes".

Así, ha recordado a Andreu que "para gobernar, hay dos vías: o ganar con mayoría absoluta o negociar, y usted no ha hecho ni lo uno ni lo otro".

"Olvida algo fundamental, si no tiene votos, no puede gobernar. Piensan que somos su muleta morada y no es así, nosotras no nos vamos a someter a su capricho", ha concluido Romero, antes de proponer a la candidata una fábula -sobre una zorra que cae a un pozo- "para que saque sus propias conclusiones".

ANDREU: PODEMOS DA "ALAS" AL PP

En su respuesta a Raquel Romero, Concha Andreu ha considerado "lamentable" la intervención de la diputada de Podemos, a la que ha llamado "a pensar en La Rioja, no en intereses concretos". Le ha echado en cara que "no ha dicho ni una palabra de programa" y ha incidido en que "nuestro interés es el bien los riojanos".

Para la candidata del PSOE, "la coalición UP en La Rioja no existe, lograron dos escaños que son fundamentales para la mayoría absoluta", por lo que ha señalado que "no es tiempo de mayorías absolutas, sino de negociar".

Con este fin, ha recordado, "negociamos con IU por el futuro progresista de La Rioja". Y, respecto precisamente a las negociaciones con Podemos, ha criticado que "he estado sentada con los negociadores, y usted ni una, así que no me diga nada de las negociaciones".

"Está usted dando alas a otro partido para que siga gobernando", ha afirmado en referencia al PP, "y no es esto lo que han pedido los riojanos".

"¿Sabe dónde la van a mandar? A la picota, baje a la realidad, pero tenga en cuenta que la coalición UP no existe, la necesidad de hablar con usted y con IU es lo que está sobre la mesa, en proporción, sin odios", ha recalcado la candidata.

Por eso, ha llamado a Romero a "trabajar juntas las fuerzas progresistas, dejándonos de Madrid o La Mancha, estamos en La Rioja, y quieres querían gobiernos progresistas nos necesitan, haga crítica constructiva y vamos a negociar".

"Estoy deseando que formen parte del gobierno para poner en marcha proyectos, aquellos en lo que son expertos, en igualdad, en reto demografico... Les ofrezco el gobierno con las manos abiertas, como se lo ofreció con el programa a IU y, con inteligencia, aceptó. Haga el favor de calmarse, viva la realidad riojana y actúe en consecuencia", ha concluido Concha Andreu.