10 de septiembre de 2019

Podemos pide una negociación "integral" con el PSOE y afirma que en la reunión de este martes "toca entrar en materia"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Unidas Podemos en el Congreso, Yolanda Díaz, ha declarado este martes que la negociación con el PSOE "ha de ser integral" y no solo programática porque sería una "enorme irresponsabilidad" dejar a los socialistas en solitario en el Gobierno. "Hoy lo que toca es entrar en materia", ha afirmado a pocos minutos de que comience el encuentro entre ambas formaciones para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez.

Díaz ha incidido en que las claves del debate PSOE-Podemos están en la "gobernabilidad y la estabilidad" y en evitar las "líneas rojas"·. "No vamos a ir con líneas rojas. Creo que hemos dado muestras evidentes de que no ha sido así y espero que el PSOE tampoco lo haga. Y lo espero porque las razones que dan del 'no por el no' no las comprende España", ha criticado.

VOTOS GRATIS

Cuestionada por si desde Podemos estarían dispuestos entregar sus votos al PSOE para centrarse en una negociación programática, Díaz ha reconocido que no serviría de nada porque pese a "regalarle" los votos a los socialistas, seguiría habiendo repetición electoral ya que "no aguantarían con 123 escaños".

"La tarea es ingente en materia programática, pero sería una enorme irresponsabilidad que entregásemos estos votos a cambio de una negociación programática y dejáramos en solitario al PSOE" ha subrayado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

REUNIÓN CLAVE Y SINTONÍA

La diputada de IU ha remarcado que la reunión de este martes es "clave" y ha reconocido que desde Podemos van "con la mejor de las intenciones" y que tienen "sintonía" en dos aspectos con el PSOE. "En primer lugar, el PSOE expresa que no quiere repetición electoral. Los hechos dicen otra cosa pero al menos dicen esto. Y, en segundo lugar, parece que entienden que la clave es la estabilidad", ha indicado.

Por último, preguntada por si desde la formación 'morada' volverían a rechazar una nueva oferta de los socialistas como la de julio, de tres ministerios y la vicepresidencia de Asuntos Sociales, pero sin competencias en políticas de empleo, Díaz ha reconocido que cualquier fórmula que sirva para concitar un Gobierno progresista "es bienvenida" pero "la clave está en las competencias".

"Lo que vamos a ver hoy es si hay voluntad política de llegar a un acuerdo o voluntad política de conducirnos a una repetición electoral", ha sentenciado.