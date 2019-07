Podemos pide al PSOE negociar "en serio" ya en agosto: "No hay por qué esperar a septiembre"

Podemos ha reclamado este viernes al PSOE, tras el fracaso de la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez, que se inicien negociaciones "en serio" desde el mes de agosto para acordar un gobierno de coalición, sin esperar al límite del plazo de dos meses para la investidura, que expira el 23 de septiembre. Para la formación 'morada' la repetición electoral "no es una opción".

"No hay por qué esperar a septiembre. No hay vacaciones que valgan", ha indicado la portavoz parlamentaria 'morada', Irene Montero en Radiocable, entendiendo que eso puede facilitar el apoyo de formaciones independentistas. "Pero tomen esa decisión", ha añadido, aunque ha expresado sus dudas con el PSOE, que, a su juicio, puede estar pensando tender la mano a la derecha.

Ha reiterado que la voluntad de Podemos es conformar un gobierno de coalición y se mantendrán flexibles y sin líneas rojas. "Esperamos que se puedan iniciar unas negociaciones en serio, en las que todas las opciones sean posible", ha dicho, aunque señala que le corresponde al PSOE el liderazgo de las negociaciones y decidir quien quiere que sea sus socios.

Montero ha criticado que Pedro Sánchez tras fracasar su investidura siga mandando mensajes a la derecha, "amenace con elecciones" y "no haga autocrítica". "En 80 días ha conseguido el apoyo de un solo diputado pero la culpa es del resto. Especialmente de Pablo Iglesias", ha censurado Montero.

PSOE REFLEXIONE SOBRE EL VETO A IGLESIAS

Preguntada si Podemos planteará de nuevo que Iglesias sea parte del Gobierno, después de que en las primeras negociaciones diera un paso al lado tras el veto expresado por el PSOE, Montero ha pedido a los socialistas que reflexiones sobre su estrategia negociadora.

Montero considera "inédito" lo vivido con Iglesias, y aunque ha dicho que Podemos se mantendrá sin líneas rojas, ha querido recalcar que el veto al líder 'morado' se ha demostrado como "la madre de todas las mentiras" del PSOE.

"La pregunta debería ser a Sánchez si sigue manteniendo un veto personal que no tiene justificación y que se ha demostrado la madre de todas las mentiras", ha apuntado, indicando que tras la renuncia de Iglesias se ha visto que el PSOE no quería un gobierno de coalición.

"Querían poner a Iglesias en el disparadero como excusa. No vamos a aceptar que eso sea así. El PSOE debería reflexionar sobre sus métodos de negociación", ha criticado, censurando la "soberbia" y "amenaza" con la que ha encarado el PSOE las conversaciones con Podemos.

A su juicio, el escenario de repetición electoral solo lo maneja el entorno de Sánchez. "Para nosotros no es una opción", ha señalado, insistiendo en qué no puede haber "equidistancia" en la responsabilidad de las elecciones. "Si al final la culpa es un poco de todos, nos quita responsabilidad a los partidos para llegar a acuerdos", ha reflexionado, añadiendo que hay que valorar el papel de cada uno para buscar soluciones.

"¿QUÉ QUIERE EL PSOE QUE APORTE PODEMOS?"

Con respecto a la oferta del PSOE de que los 'morados' ocupasen las carteras de Vivienda, Igualdad y Sanidad además de una Vicepresidencia social, y fue rechazada por Podemos, Montero ha quitado hierro al asunto de los cargos, asegurando que el PSOE tendría que pensar en el papel que quiere que juegue Podemos en un Ejecutivo conjunto.

Aunque ha explicado que el gabinete es "un equipo" y que toma decisiones "de forma colegiada", el hecho de quien es ministro también "influye".

Con todo, la dirigente 'morada' entiende que el PSOE tiene que pensar que papel quiere que desempeñe Podemos y si quiere gobernar con ellos.

"¿Qué quiere el PSOE que nosotros aportemos en ese gobierno?", se ha preguntado Montero, indicando que Podemos tienen ideas y medidas, pero duda de que el PSOE esté dispuesto a dejarles desarrollaras. "El problema va más allá de las responsabilidades, queremos ser útiles. No queremos entrar para figurar", ha dicho.

En este sentido, ha insistido en que si Podemos quisiera los sillones ya los podría tener. "No queremos los sillones, sino ser útiles. El PSOE no ha querido hablar de qué esta dispuesto a que hagamos en un gobierno", ha señalado, diciendo que este fue el problema de fondo en la negociación y alegando que, realmente, los socialistas no querían un gobierno de coalición.