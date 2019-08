Polémica en redes sociales por un tuit del Parlamento andaluz hablando del "fallecimiento" de Blas Infante

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Representantes de Ciudadanos y del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía han respondido este lunes a las críticas generadas en redes sociales durante el fin de semana por miembros de Adelante Andalucía y del PSOE andaluz a raíz de un 'tuit' de la institución en el que definía la muerte de Blas Infante, considerado 'padre de la patria andaluza', como 'fallecimiento por fusilamiento'.

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, ha recordado que el Parlamento ha utilizado la misma terminología empleada por el PSOE-A cuando presidía la institución. Por su parte, la diputada y secretaria general del PP-A, Loles López, ha pedido sacar a Blas Infante de la "contienda política" y ha criticado a quienes "manosean" su figura y su legado.

El pasado sábado, el Parlamento de Andalucía conmemoró en Twitter la muerte de Blas Infante, que fue fusilado por tropas franquistas en 1936, con el mensaje: "Hoy se cumplen 83 años del fallecimiento por fusilamiento de Blas Infante, reconocido por el Parlamento de Andalucía como Padre de la Patria Andaluza".

"No teneís vergüenza. Soy parte del Parlamento cuya cuenta de Twitter gestionáis y a mí no me representáis", aseguró la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, considerando los términos empleados un "insulto a las víctimas y a la historia de Andalucía". A su crítica se unieron otros miembros del partido.

AHORA SE DAN GOLPES EN EL PECHO

Poco después reaccionaron miembros del PSOE andaluz cargando contra la descripción de la muerte que hacía el parlamento autonómico. "A mí también me avergüenza este tweet...Blas Infante fue asesinado, fusilado y no hay eufemismos que valgan!", escribió la secretaria general del partido en Sevilla, Verónica Pérez.

Distintos usuarios de Twitter han recordado que el partido socialista andaluz utilizó las mismas palabras --o 'muerte por fusilamiento'-- desde 2015. También lo ha reconocido el responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, quien considera "sonrojante" que el PSOE se dé "ahora golpes de pecho" cuando "es un tuit calcado al que ellos publicaron hace un año cuando estaban en el Gobierno".