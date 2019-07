Las portadas de los periódicos del domingo 28 de julio de 2019

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Así fue la negociación fallida para la investidura"; Lastra: "Meritxell dice que Podemos pide receso". El presidente: "No, no"; "Reconstrucción de los contactos, llamadas y reuniones entre dirigentes del PSOE y el partido de Iglesias que desembocaron en un fracaso"; Toni Roldán, exdirigente de Cs: "Rivera se equivoca. No sé cuál es su proyecto de país"; "El presidente del BCE se despide preparando nuevos estímulos; la última bala de Draghi".

ABC: "El PSN da la espalda al constitucionalismo"; "Sánchez ya ha elegido: mejor con Bildu"; "Los custodios de ETA logran convertirse en 'interlocutor prioritario a cambio de bendecir la alianza del PSN, Geroa Bai y Podemos para gobernar Navarra; "Las críticas obligan al PSN a negar cualquier acuerdo y responsabilizar a sus socios de los contactos con los abertzales para formar gobierno".

LA RAZÓN: Pablo Echenique, secretario de Acción de Gobierno de Unidas Podemos: "Sánchez e Iglesias no han vuelto a hablar"; "El negociador de Podemos cuenta que Calvo les puso excusas de todos los colores"; "A cambio de hacer presidenta a Chivite". "Bildu revela su pacto con el PSOE: socio prioritario en Navarra".

EL CORREO: "La fallida investidura desarma a los cuatro grandes partidos y les fuerza a resituarse"; "Radical cambio del escenario, con un PSOE indignado, Podemos en crisis, el PP presionado y Ciudadanos a la deriva"; "Contra la falta de mano de obra, menos precariedad y más inmigrantes".