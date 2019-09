Las portadas de los periódicos del martes 17 de septiembre de 2019

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Maniobras de los partidos a horas de la última ronda con el Rey. El 82% de españoles creen que los políticos solo miran su propio interés"; "España celebra el oro del Mundial de baloncesto"; "Tras cuatro días incomunica, Orihuela vive bajo la huella del desastre: "La gente preguntaba dónde había pan""; "Washington y Riad amenazan a Irán tras el ataque a la refinería saudí"; "La ralentización económica se inició antes y con más fuerza de lo calculado"; "Barcelona vetará los vehículos más contaminantes en el 90% del área municipal".

EL MUNDO: "Un paréntesis de oro para Felipe VI. Con la sensación de

fracaso instalada en las fuerzas políticas y en medio de la ronda de consultas de los grupos en Zarzuela, el Rey se tomó un respiro y celebró junto a los jugadores de la selección la victoria en el Mundial de Baloncesto de China"; "Rivera acorrala a Sánchez con una "solución de Estado". Ofrece facilitar su investidura con su abstención si rompe con los nacionalistas y no sube impuestos"; "Triple asesinato machista delante de sus 2 hijos en Galicia"; "Un jefe de la prisión de los líderes del 1-0 renuncia tras denunciar que es un 'coladero'"; "España niega la extradición a EEUU del jefe de la inteligencia de Hugo Chávez"; "El mayor alza del crudo en 30 años deja a España sin otro viento de cola"; "Los seguros afrontan por la gota fría la mayor indemnización desde el seísmo de Lorca en 2011".

LA VANGUARDIA: "Sánchez apura y pide a Rivera su abstención sin condiciones"; "EE.UU. acusa a Irán del ataque a Arabia y prepara una respuesta"; "Barcelona vetará la entrada a 50.000 coches desde enero"; "La restauración rechaza nuevas restricciones al tabaco"; "Un hombre mata a tiros a su exmujer, su exsuegra y su excuñada".

ABC: "Sánchez, sin excusas. Rivera articula una oferta de abstención con Casado para evitar las elecciones y permite al PSOE gobernar sin el apoyo de independentistas y Podemos".

EL PERIÓDICO: "BCN multará a los coches contaminantes en abril"; "El petróleo se dispara tras los ataques a refinerías saudís"; "PSOE y PP desdeñan el golpe de efecto de Cs"; "'La manada de Manresa', acusada de violación"; "Jorge Garbajosa, pte. Federación de Baloncesto: "A este viaje maravilloso no se le ve fin"".

EL CORREO: "Sánchez rechaza las condiciones de Rivera y se cita hoy con el Rey sin apoyos"; "Acuerdo en el último gran juicio contra ETA"; "Testigos del asesinato de su madre, su tía y su abuela antes de ir al colegio"; "Piden 9 años por fraude fiscal a un exjefe de Hacienda de Gipuzkoa".

LA RAZÓN: "Pirueta de Rivera. Cambia su "no" a Sánchez "in extremis" y ofrece al PP una abstención conjunta y condicionada que descoloca a Génova"; "Sánchez aceptaría ahora un "sí" gratis de Iglesias. Podemos insistirá en la coalición y ya prepara una campaña "muy dura" contra el PSOE"; "Trump amenaza a Irán con una respuesta militar por el ataque a las refinerías saudíes"; "Mata a su ex mujer, a su ex suegra y a su ex cuñada en presencia de sus hijos"; "La economía creció dos décimas menos de lo previsto en 2018".