Las portadas de los periódicos del martes 22 de octubre de 2019

EL PAÍS: "Sánchez respalda a la policía en Barcelona y alerta de una crisis larga"; "Una nueva técnica para modificar el ADN abre la puerta a curar enfermedades"; "Los restos de Franco serán exhumados el jueves ante 22 familiares"; "La protesta social arrecia en Chile y sume al país en una grave crisis"; "La candidatura de Valls en Cataluña, primer paso de un proyecto nacional".

EL MUNDO: "Jordi Sànchez, ex presidente de ANC y condenado por el 1-0: "El 'procés' no fue un engaño, Felipe VI no habría hablado""; "Sánchez sufre la tensión separatista"; "Casado y Rivera exigen que se impida a Torra excarcelar a los presos del 1-0"; "El abogado de Puigdemont, imputado por lavar dinero de Miñanco"; "Generación 'procés': la protesta como trabajo escolar"; "En el orfanato de los hijos de las esclavas sexuales del IS en Siria"; "El pulso entre Johnson y Bercow frena el acuerdo del Brexit"; "La deuda de la Seguridad Social se dispara un 47% en un año".

LA VANGUARDIA: "Los empresarios se movilizan para reclamar una salida a la crisis"; "Sánchez evita a Torra en Barcelona"; "Jordi Sànchez, líder de Junts per Catalunya: "Debemos erradicar la violencia y volver a la política cuanto antes""; "Detenido por tirar cohetes al helicóptero de los Mossos"; "El abogado de Puigdemont, imputado por el blanqueo del narcotráfico"; "Riesgo de lluvias torrenciales en Catalunya"; "La hora de salir a la calle a consumir cultura"; "El conflicto por el 1-0 amenaza los presupuestos".

ABC: "Sánchez descubre la insurrección. Esquiva a la prensa en su visita a Cataluña, es abucheado en los hospitales, la Policía critica su parálisis y viaje fuertemente escoltado. Subfusiles ante un "problema de orden público"".

EL PERIÓDICO: "Sánchez asume que la crisis catalana será larga. Visita a los agentes heridos en BCN, evita ver a Torra y habla con Colau"; "Johnson fracasa en otro intento de acelerar el 'brexit'"; "El féretro de Franco saldrá el jueves del Valle a hombros de la familia"; "Mujeres maltratadas en la lista de espera de acogida".

EL CORREO: "Sánchez, increpado en Barcelona. Visita a los policías heridos y es abucheado por personal del hospital, a la vez que se niega a verse con Torra"; "Rementeria apuesta por "repescar" a los contribuyentes que han 'huido' a Madrid"; "Los restos de Franco saldrán este jueves del Valle de los Caídos"; "Elizegi pide perdón por el error de la asamblea pero defiende sus "aciertos""; "Jornada negra en las carreteras con dos accidentes mortales".

LA RAZÓN: "Sánchez planta a Torra pero Lastra llama a Rufián"; "El maletín antibalas: la única medida excepcional. El presidente visitó ayer a los policías heridos en los disturbios"; "El PP ante los sondeos: "O ganamos o el precio del desbloqueo será muy alto". Moncloa impide a Casado entrar en la Delegación del Gobierno en Barcelona"; "La lápida de Franco irá a un almacén secreto"; "Humillación a Johnson. 'Mr. Speaker' veta en el Parlamento el nuevo acuerdo del Brexit".