Las portadas de los periódicos del miércoles 3 de julio de 2019

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Dos mujeres conservadoras presidirán la Comisión y el BCE"; "Sánchez eleva la tensión y fija la investidura para el próximo 22 de julio"; "Pekín exige a Hong Kong restablecer cuanto antes el orden social"; "Vox impide el Gobierno del PP en Murcia tras ser excluido de la negociación"; "Imputado por el 'caso Villarejo' el ex consejero delegado del BBVA Ángel Cano"; "El junio más cálido jamás registrado".

EL MUNDO: "El eje franco-alemán copa el gobierno de la Unión Europea"; "'Hooligans' del Brexit se burlan del himno de la UE"; "Vox bloquea en Madrid y Murcia los gobiernos del centroderecha"; "Sánchez eterniza la investidura para desgastar a Podemos"; "La investigación sobre Villarejo alcanza a un ex 'número 2' de BBVA y a varios cargos actuales"; "La creación de empleo se relentiza en el peor junio desde 2014"; "El fiscal sólo ve abuso en la denuncia de violación grupal a una menor ebria".

LA VANGUARDIA: "La UE pacta sus liderazgos y encarga la diplomacia a Borrell"; "La Seguridad Social alcanza una cifra récord de cotizantes"; "Barcelona pagará obras de la Segrera para retener suelo público"; "Sánchez se da tres semanas para lograr que Podemos "se mueva""; "Pablo Iglesias, el líder de UP explica su posición ante la investidura: "Queremos que sea en julio"".

ABC: "Merkel somete a la pinza Macron-Sánchez"; "La ministra de Defensa alemana presidirá la Comisión Europea y no el socialista holandés Timmermans"; "La Moncloa se consuela con el nombramiento de Borrell como jefe de la diplomacia europea"; "El BCE cae del lado conservador: lo presidirá la francesa Lagarde".

EL PERIÓDICO: "Borrell será la voz de la diplomacia europea"; "Puigdemont evita ir a la Eurocámara por miedo a ser detenido"; "Sánchez prepara su último intento con Iglesias"; "El empleo bate su récord en España pero pierde fuelle"; "Desvalijada en un hotel de BCN la familia real de Qatar"; "El Govern no quiere en prisión a reos con penas cortas".

EL CORREO: "Sánchez se la jugará a cara o cruz el 22 de julio bajo el fantasma de nuevas elecciones"; "Euskadi roza su récord de cotizantes a la Seguridad Social y España lo supera"; "Borrell, jefe de la diplomacia europea"; "Sigue la búsqueda del montañero"; "Imputados ocho directivos de BBVA"; "La visita de un barco legendario".

LA RAZÓN: "Sánchez fija la investidura el 22 pero no ofrecerá una coalición"; "Vox aboca a un pleno sin candidato en Madrid y tumba al PP en Murcia"; "Borrell será el jefe de la diplomacia y Alemania se hace con la presidencia"; "Ridículo europeo de Puigdemont"; "Imputan al ex consejero delegado del BBVA y al ex jefe de Seguridad".