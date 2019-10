Las portadas de los periódicos del sábado 19 de octubre de 2019

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Masiva marcha independentista contra el fallo del Supremo. Grupos violentos se enfrentan a la policía en pleno centro de la capital catalana"; "El Rey a la princesa Leonor: "Actúa siempre con esperanza y coraje""; "El narco impone su ley en Sinaloa y sacude a López Obrador"; "El alto el fuego en el norte de Siria se rompe con bombardeos".

EL MUNDO: "El separatismo amenaza con consumar la secesión en la calle. Una manual juvenil enseña a hacer frente a la Policía. Sánchez se contiene y espera que ERC tumbe a Torra"; ""Ser heredera me compromete con el esfuerzo de servir a España". La Princesa pronuncia su primer discurso, 38 años después del de su padre, quien le señala que "servir a los españoles es el mayor orgullo que puedas alcanzar"", "'Operación Ras al Ain', el cerco al bastión de los kurdos".

LA VANGUARDIA: "La vía pacífica. Medio millón de manifestantes inundan Barcelona. Los Mossos temen un aumento de la violencia callejera. Los choques se recrudecen en la cuarta noche de caos y disturbios en Barcelona. La huelga registra bajo seguimiento en una capital colapsada. El Rey reivindica la Corona como elemento de estabilidad".

ABC: "Violencia desatada mientras Sánchez se inhibe. La Audiencia Nacional ya ve terrorismo en los disturbios, pero Interior lo minimiza"; "El Rey apela al coraje y la esperanza. La Princesa Leonor se compromete en su primer discurso a "servir a todos los españoles"".

EL PERIÓDICO: "Ciudad angustiada. Un nuevo día de violencia eclipsa el desfile de medio millón de independentistas en BCN. Marchas: Las cinco columnas procedentes del resto de Catalunya protestan sin incidentes en la ciudad. Huelga política: Incidencia limitada del paro soberanista, con más afectación en el sector público. Artur Mas, expresidente de la Generalitat: "No haría otro referéndum si no pudiera aplicarse el resultado". Bélgica prohíbe a Puigdemont salir del país sin permiso tras una noche detenido".

EL CORREO: "Violentos disturbios tras una movilización independentista masiva. Medio millón de secesionistas ocupan las calles, pero la huelga no paraliza Cataluña. Los radicales convierte por cuarto día el centro de Barcelona en un campo de batalla"; ""Estoy triste porque he recuperado mi casa, pero me han robado todo""; "Primer discurso de la princesa Leonor"; "Europa expectante con el Brexit".

LA RAZÓN: "Discurso de Felipe VI en los Premios Princesa de Asturias: "Coraje para servir a España". El Rey pide a Leonor valentía y le advierte de "desencuentro e incertidumbres" en pleno desafío soberanista. Zarzuela evitó referencias explícitas en el discurso para no "elevar la tensión" en Cataluña. Cinco minutos para una Princesa impecable que se "comprometió con todos los españoles"; "Estado de máxima violencia. Los radicales hieren de gravedad a varios agentes en otro día de disturbios".