Las portadas de los periódicos del sábado 21 de septiembre de 2019

EL PAÍS: "Facebook y Twitter acusan al PP de crear 359 cuentas falsas para el 28A"; "Los inteventores, desbordados para investigar la corrupción"; "Movilización global de los jóvenes por el clima"; "Los Mossos movilizan a sus antidisturbios ante la sentencia del 'procés'"; "Hacienda desbloqueará en diez días 4.500 millones para las autonomías"; "Los hijos de la crisis resucitan su novela social".

EL MUNDO: "PP, Cs y Vox se volcarán en el País Vasco tras intentar Bildu expulsarlos"; "Greta, en el centro de la tormenta climática. Ayer comenzó una semana de protesta en todo el mundo contra el cambio climático"; "Merkel ataca la crisis con un plan verde de 54.000 millones"; "El juez corrige a la ONG y prohíbe salir del centro a Urdangarin"; "Los civiles yemeníes, rehenes del choque entre Riad y Teherán"; "Luis Alfonso de Borbón se refugia en sus amigos de Vox".

LA VANGUARDIA: "Los Mossos se movilizan ante la sentencia del 'procés'. Torra se enfrenta de nuevo al TSJC y no retirará la pancarta del Palau"; "Movilización contra la crisis climática. Cientos de estudiantes de todo mundo salieron ayer a las calles siguiendo la llamada de la joven activista sueca Greta Thunberg"; "Errejón busca un pacto con Compromís para ir al 10-N"; "Kristen Stewart, a lo Jean Seberg en San Sebastián"; "'Tijeras', un relato inédito de Karina Sainz Borgo".

ABC: "PSOE y Podemos, guerra abierta. Iglesias y Sánchez se retratan mutuamente. Los líderes de la izquierda, que casi gobiernan juntos en julio, inician la precampaña con un intercambio frontal de descalificaciones"; "Manuel Cruz también plagió a un doctor en Harvard. "¡Qué copión el presidente del Senado español!, asegura el profesor chileno Roberto Castillo Sandoval en un tuit".

EL PERIÓDICO: "Torra topa de nuevo con la justicia por la pancarta. Junqueras asume que si es condenado perdería la inmunidad como eurodiputado"; "Carmena receta diálogo. La exalcaldesa de Madrid abre las fiestas de la Mercè con un pregón sin artistas"; "Alemania destina 54.000 millones para la crisis climática"; "250 ciudades claman contra la violencia machista"; "De Jong: "Jugar en el Barça era más un sueño de niño que un objetivo"".

EL CORREO: "El grito contra el cambio climático. Euskadi se suma a la movilización de millones de personas antes de la Cumbre de Nueva York"; "Urkullu gira ahora hacia Podemos tras descartarse el PP como posible socio"; "Bildu pide vetar a Casado, Rivera y Abascal en la campaña vasca"; "Rementeria se queda solo en la defensa de la rebaja fiscal al Athletic".

LA RAZÓN: "Errejón puede quitar a Iglesias casi la mitad de sus votos"; "Sergio Scariolo, entrenador de la selección Española de Baloncesto: "Cuando el multipartidismo no se interpreta bien no funciona""; "Torra vuelve a desafiar al juez y no retirará la pancarta de apoyo a los presos"; "Bildu pide vetar a Casado, Rivera y Abascal en campaña en el País Vasco".