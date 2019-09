Las portadas de los periódicos del sábado 31 de agosto de 2019

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

EL PAÍS: "Tres mujeres abortan por listeriosis en pocas horas"; "El fantasma de una nueva quiebra acecha a Argentina"; "El misterio del hombre que encontró la Dama de Elche"; "Un endiablado calendario exige decisiones rápidas para un acuerdo político"; "G La detención de activistas recrudece la tensión"; "El sector inmobiliario se

enfría con un euríbor en mínimos".

EL MUNDO: "La listeria provoca tres abortos en un solo día"; "Johnson dice que si no hay Brexit no habrá perdón para los políticos"; "Los pactos autonómicos disparan el número de nuevas consejerías"; "La falta de Gobierno resta tres décimas al PIB"; Ricky Rubio: "Me siento orgulloso de jugar por mi país".

LA VANGUARDIA: "La oposición pierde el primer asalto judicial de la batalla del Brexit"; "Vuelven los saltos de la valla de Ceuta"; "Sánchez sólo irá a otra investidura si tiene el apoyo suficiente"; "Trump lanza un nuevo comando militar para el espacio"; "Badalona también cierra su playa por otra posible bomba".

ABC: "Asalto a los vaivenes migratorios de Sánchez"; "Los guardias civiles alertan de que Ceuta y Melilla sufrirán las consecuencias de la errática política del Gobierno".

EL PERIÓDICO: "Tres abortos agravan la crisis de la listeriosis"; "El Mundial prueba la nueva era de la selección"; "Retirado por botulismo un lote de atún de Día"; "El metro vuelve a la normalidad este fin de semana"; "El euríbor cierra agosto en mínimos y abarata las hipotecas"; "Francia ya enseña en Calais cómo evitar colas tras el 'brexit'".

LA RAZÓN: "'No hay alternativas a las concertinas en Ceuta'"; "El TC lleva cuatro años y un mes para decidir sobre la prisión permanente"; "Boris Johnson usa el cierre de los Comunes para presionar a la UE"; "Tres abortos más por listeriosis: 'Las embarazadas nos apoyamos las unas a las otras'"; "La 'pelea' entre Sánchez e Iglesias le cuesta a España 3.600 millones".