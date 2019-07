19 de julio de 2019

El PP acusa a Sánchez de estar "jugando con España" y cree que su "guión" pasa por repetir elecciones

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, de estar "jugando con España" en vez de buscar un acuerdo para poder gobernar, provocando además un "auténtico espectáculo", tras el cruce de reproches entre el PSOE y Podemos. Además, ha dicho que todo apunta a que el "guión que tiene escrito" pasa por repetir las elecciones generales.

"Tenemos el papel de denunciar todo lo que está ocurriendo y como se están utilizando estas negociaciones para jugar con España y, al final, hacer la pinza a España por parte de Pedro Sánchez, al que parece que le da igual repetir unas elecciones si eso él cree que le puede mejorar el resultado", ha enfatizado.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Gamarra ha afirmado que Sánchez está "utilizando España en beneficio propio" y no está buscando un acuerdo de gobernabilidad a pesar de que tiene el encargo del Rey de formar gobierno.

Gamarra ha descartado que el PP pueda abstenerse para facilitar la investidura de Sánchez y ha recalcado que el presidente de su partido, Pablo Casado, está "ejerciendo el papel que tiene, el de líder de la oposición que le han dado los españoles".

Además, ha denunciado que Pedro Sánchez tenga "de alguna manera secuestrada la democracia en el Congreso y el Senado" ya que no pueden "controlar hasta este momento" al Ejecutivo socialista que está en funciones. "Esto es francamente un drama para el país", ha apostillado.

"SÁNCHEZ NO ESTÁ SIENDO SERIO"

La responsable de Política Social del PP ha afirmado que Sánchez "lo que no está siendo es serio" porque "dice por activa y por pasiva que su socio preferente es Podemos" y llega a acuerdos con los independentistas como en la Diputación de Barcelona, pero luego quiere que el PP se abstenga. Según ha añadido, su partido no va a apoyarle pero sí que está dispuesto a ofrecer pactos de Estado para "garantizar luego una gobernabilidad".

En cuanto a si el PP podría pensarse esa abstención para evitar elecciones, Gamarra ha pedido "responsabilidad" a Sánchez para evitar ir de nuevo a las urnas porque los españoles "no merecen" unos comicios. "Los españoles lo que necesitan es un gobierno y no que se esté jugando con ellos", ha enfatizado, para añadir que si al final no hay gobierno la "responsabilidad única y exclusiva" será el candidato socialista.

Sin embargo, ha dicho que "se empieza a intuir que a lo mejor en el guión que tiene escrito desde el principio no está conformar gobierno y lo que está previsto son unas nuevas elecciones". "Si eso es lo que tiene previsto, francamente es un auténtico error para España", ha avisado.

A su entender, en este momento hay que hacer "política con mayúsculas" para conformar un Gobierno pero ha añadido que "la sensación" es que el propio Sánchez "pone obstáculos" a esa investidura de "una manera premeditada" con el objetivo de volver a las urnas. "Si eso es así, Sánchez quiere muy poco España y está jugando con España con un único objetivo: el poder", ha enfatizado.



SERÍA UN "FRACASO" REPETIR ELECCIONES EN LA RIOJA

En el caso concreto de La Rioja, después de que la diputada de Podemos impidiese la investidura de la socialista Concha Andreu en esta comunidad, Gamarra ha afirmado que los ciudadanos de esta región están "bastante preocupados" y "estupefactos" ante el "espectáculo" de "inestabilidad" que están viendo cuando La Rioja "ha sido siempre una territorio estable".

"La candidata socialista tiene responsabilidad de conformar un gobierno para La Rioja. Tiene varias opciones para que eso sea posible y, sin embargo, no lo consigue. Espero que los riojanos no tengamos que volver a las urnas", ha manifestado.

Tras recalcar que repetir elecciones en La Rioja sería "un fracaso" que los ciudadanos "ni quieren ni merecen", ha criticado la "escasa negociación" en esta autonomía por parte de la candidata socialista. "Si no negocias, difícilmente puedes llegar a acuerdos", ha resaltado, para lamentar que rechace otras posibilidades para llegar a pactos.