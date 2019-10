10 de octubre de 2019

PP insta a Montero a "pedir perdón" por haber retenido el dinero de las autonomías con fines electoralistas

García Egea insiste en que no facilitarán un gobierno a Sánchez: "No tiene palabra, lo dicen sus socios"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha exigido este jueves que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, se retracte por "retener el dinero" a las comunidades autónomas al no efectuar las entregas a cuenta cuando lo exigieron los gobiernos autonómicos en septiembre.

"Montero quería hacer política con este asunto y escudarse en la Abogacía del Estado, y debería dar una explicación o retractarse y pedir perdón públicamente", ha manifestado García Egea en una entrevista en Cope, recogida por Europa Press, en la que ha criticado al PSOE por "retener dinero que pertenecía a los ciudadanos con afán electoralista".

La ministra de Hacienda confirmó este miércoles que las entregas a cuenta a las comunidades autónomas ya disponen del informe favorable de la Abogacía del Estado y se van a aprobar en unos días cuando se reúna el Consejo de Ministros para elaborar un decreto ley sobre la financiación autonómica.

En este sentido, García Egea ha asegurado que el PP no tiene "mucha esperanza" en que el PSOE "sea coherente" con las declaraciones acerca de efectuar las entregas a cuenta a las CCAA en los próximos días, y ha criticado que pretendan hacerlo en precampaña "con fines electoralistas", y no antes.

"Por qué Montero no quería transferir ese dinero si es de los ciudadanos, de las CCAA que lo necesitaban para pagar unos servicios", ha reprochado el 'popular' al Gobierno, al que ha acusado de tener las instituciones a su servicio. "El PSOE cree que las instituciones son suyas y que todo se puede comprar y vender en función de sus intereses", ha denunciado.

Así, ha asegurado que el PSOE "lo acabará pagando en las urnas" y lo ha acusado de utilizar las instituciones para seguir en el poder. "Todas las instituciones están al servicio de Sánchez en su particular campaña electoral y parece que las cosas no le van muy bien cuando utiliza este tipo de subterfugios", ha señalado.

SÁNCHEZ NO TIENE PALABRA

Por otro lado, García Egea ha insistido en que el PP no facilitará un gobierno del PSOE tras las elecciones del 10 de noviembre, alegando que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "no tiene palabra".

"Es evidente que Sánchez no tiene palabra, no lo digo yo, lo dicen sus socios, que hace un año le hicieron presidente en una moción de censura y un año después no ha podido sacar su investidura con los mismos socios", ha manifestado el dirigente 'popular', asegurando que el PP es la alternativa y no "el continuismo de Sánchez".

García Egea ha recordado que su partido le tendió la mano al PSOE para hacer acuerdos de gobierno en Comunidades Autónomas como Navarra o Cataluña, pero los socialistas lo rechazaron. "Sánchez ha preferido a Bildu en Navarra y en la diputación de Barcelona a ERC y JxCat, antes que al PP que le tendimos la mano", ha criticado.

"Cuando uno elige a sus compañeros de camino, nosotros somos la alternativa y no el continuismo de Sánchez y, por tanto, no podemos participar en ningún gobierno que haga él", ha asegurado el 'popular', que ha criticado que el PSOE haya preferido "aliarse" con los independentistas en gobiernos de Cataluña, antes que aceptar acuerdos del PP.