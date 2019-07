16 de julio de 2019

El PP quiere a Vox en las mesas de comisión del Congreso y buscará alternativas para evitar el veto del PSOE

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz interino del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha rechazado este martes la intención del PSOE de vetar la entrada de Vox en las Mesas de comisión del Congreso y ha señalado que su grupo buscará una "alternativa" para no se les excluya de esos órganos.

"No estamos de acuerdo en excluir a ningún grupo de la composición de las mesas, vamos a intentar que eso no se produzca", ha comentado el dirigente 'popular' tras participar en la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso.

Bermúdez de Castro ha explicado que su formación es partidaria de que los miembros de la mesas de las comisiones parlamentarias se elijan por consenso en virtud de un "acuerdo institucional" del que formen parte todos los grupos parlamentarios "sin exclusiones".

En este contexto, ha avanzado que si el PSOE persiste en su actitud de vetar a Vox en estos órganos, el PP intentará buscar una "alternativa" para buscar que los de Abascal tengan hueco en las mismos.

Ante esta tesitura, si Vox quiere estar en las mesas de comisión tendrá que negociar con el PP y Ciudadanos para les cedan alguno de sus puestos en estos órganos. Fuentes del partido naranja han precisado Europa Press que tampoco comparten el veto del PSOE.

PLUSES SALARIALES

Las comisiones se constituirán durante los tres últimos días de julio y será en esas sesiones donde de elija a las personas que ocuparán sus órganos de gobierno y que cobrarán unos complementos salariales que oscilan entre los 1.516 y los 740 euros mensuales.

Los grupos de la oposición siempre ocupan Presidencias de Comisión, incluidos los minoritarios como es el caso del PNV y ERC. Incluso el PDeCAT (ahora Junts), estando en el Grupo Mixto, tuvo una en la anterior legislatura.

Desde Unidas Podemos no se oponen expresamente a la entrada de los de Abascal, pero no contemplan pactar con ellos para que estén representados en los órganos de gobierno de las comisiones, como tampoco lo hacen los minoritarios. Por eso, si Vox aspira a alguno de estos puestos no tendrá más remedio que negociar con el PP y Cs para que renuncien a alguno de los suyos y puedan hacerles hueco.

¿CÓMO SE ELIGEN?

Los cinco cargos de las Mesas de comisión se eligen siguiendo un sistema similar al utilizado para designar a los miembros de la Mesa del Congreso. Es decir, en un primera votación que designa al presidente, después a los dos vicepresidentes y a continuación a los dos secretarios.

Todas las votaciones se realizan mediante la introducción en una urna de las papeletas en las que los diputados podrán escribir sólo un nombre, lo que obliga a pactos previos entre los grupos para que cada uno de se asegure el puesto al que aspira.

Para la Presidencia resultará elegido en primera vuelta el candidato que obtenga el voto de la mayoría absoluta; si ninguno la logra, se realizará una segunda votación y saldrá elegido quien obtenga mayor número de votos. En el caso de las Vicepresidencias y Secretarías, resultarán elegidos los dos candidatos que recaben más apoyos en primera votación.