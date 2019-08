22 de agosto de 2019

El PP, seguro de que Sánchez ya ha elegido la repetición electoral y está buscando "a quien echar las culpas"

Gamarra avisa de que no facilitarán la investidura de Sánchez, pero si forma gobierno le garantizan la estabilidad con pactos de Estado

MADRID 22, (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ya ha elegido el escenario de repetición de elecciones al no llegar a un acuerdo con Podemos como hicieron en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, y está buscando a quien responsabilizar. La dirigente popular ha dejado claro que el PP no facilitará la investidura pero precisa que si Sánchez la logra, le garantizan estabilidad a través de pactos de Estado.

"Sánchez ya ha elegido a sus socios y han llegado a acuerdos en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, y ahora busca a quien echar las culpas de la repetición electoral", ha manifestado Gamarra en una entrevista en Cadena SER, recogida por Europa Press, en la que ha acusado al presidente en funciones de querer una repetición de elecciones al no materializar un acuerdo con Podemos como han hecho en Navarra o recientemente en La Rioja.

"El PSOE ha rechazado el planteamiento de Podemos cuando hace un mes estaban negociándolo y era muy positivo, y ahora es impensable", ha denunciado la dirigente 'popular', que considera que la estrategia del PSOE es volver a las urnas y le ha pedido que diga "claramente" si quiere repetición de elecciones. "Eso es lo que nos hace intuir y no está engañando a todos", ha afeado.

Para Gamarra, Sánchez tiene la responsabilidad de que España tenga un gobierno "cuanto antes" y ha criticado que "no está haciendo los deberes ni en julio ni en septiembre". "No descartamos elecciones porque estamos viendo que quien tuvo el mejor resultado electoral no está haciendo nada para que haya gobierno", ha señalado.

En este sentido, la dirigente del PP ha reprochado a Sánchez que se haya ido de vacaciones sin tener acuerdo de gobierno. "Me parece cuanto menos cuestionable que Sánchez se fuera de vacaciones en la situación que está sin gobierno". "Con un tuit lo arregla todo", ha criticado.

PP GARANTIZA ESTABILIDAD CON PACTOS DE ESTADO

Por otro lado, Gamarra ha rechazado facilitar la investidura del presidente en funciones para evitar la repetición electoral, si no alcanza los apoyos suficientes en la Cámara. "Que el PP se abstenga en ningún caso garantizaría un gobierno, no es una opción suficiente", ha expresado la 'popular'.

Sin embargo, la exalcaldesa de Logroño ha asegurado que el PP ofrecerá pactos de Estado al PSOE si consigue formar gobierno. "Si alcanza la investidura, yo le garantizo la estabilidad y gobernabilidad a través de pactos de Estado", ha indicado.

"Es ahí donde el PP le tiende la mano al PSOE, aunque siempre nos hemos encontrado con un portazo", ha dicho Gamarra, sobre el acuerdo que ofreció el PP en Navarra al PSN y que este rechazó al preferir un Ejecutivo apoyado en Podemos, Geroa Bai, Izquierda-Ezkerra y con la abstención de Bildu.