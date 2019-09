24 de septiembre de 2019

El PP tenderá la mano a Cs "hasta el último momento" para unir al centro-derecha y "reconducir el rumbo de España"

MÁLAGA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado este martes que su formación tenderá la mano a Ciudadanos "hasta el último momento" de cara a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre con el objetivo de unir al centro-derecha y "reconducir el rumbo de España".

Así lo ha asegurado a los periodistas en Málaga, donde ha dejado claro al partido liderado por Albert Rivera que los 'populares' están dispuestos "a dialogar y negociar". "Trasladamos esa mano tendida para unificar el centro-derecha para ganar a Pedro Sánchez las elecciones y echar a Sánchez y a la izquierda de las instituciones", ha sostenido, poniendo como ejemplo el modelo de gobierno en Andalucía, de PP y Cs, "de bajada de impuestos, reducción de listas de espera y apertura de puertas y ventanas".

Montesinos ha trasladado que el PP va a ser "generoso" para "unificar a todo el votante del centro-derecha y reconducir el rumbo del país con un discurso moderado y en positivo". En este sentido, ha hecho hincapié en que "la pelota está en el tejado" de Ciudadanos.

TAMBIÉN SE DIRIGEN A LOS SOCIALISTAS "DESCONTENTOS"

"Lo vamos a repetir una y mil veces; consideramos que el centro-derecha tiene que estar unido", ha recalcado. Sin embargo, ha advertido de que si Rivera "sigue en el no" pedirán a la ciudadanía "que unan su voto en torno al PP".

"Tenemos un proyecto de presente y de futuro para España con el que pretendemos reconectar con todo el votante de centro-derecha", ha sostenido, añadiendo, no obstante, que su mensaje no sólo se dirige a aquellos españoles "en contra del sanchismo" sino a socialistas "descontentos que no entienden cómo pueden pactar con separatistas y radicales y con Bildu en Navarra pese a la mano tendida del PP".

Montesinos ha señalado que el PP es "la casa común" a todos y ha puesto como ejemplo de "generosidad" trasladada por la dirigente de su formación Cayetana Álvarez de Toledo de "dejar de liderar la candidatura por Barcelona y que sea Inés Arrimadas la que la lidere". "Generosidad y altura de miras porque nos mueve el interés común. El centro-derecha tiene que ir unido y ese mensaje le trasladamos", ha enfatizado.

"El PP está en pie, en plena forma y sale a ganar con un proyecto ilusionante y en beneficio del conjunto nacional", ha subrayado el vicesecretario de Comunicación, quien ha trasladado el mandato de su presidente, Pablo Casado, de que la formación esté "en las plazas, en las calles".

"Tenemos que patearnos los municipios para trasladar nuestro mensaje centrado, moderado, en positivo. Hoy el PP es garantía de gobierno como ha demostrado en Andalucía, garantía de desbloqueo político, de recuperación económica y de creación de empleo", ha manifestado.

AJUSTES EN LAS LISTAS ELECTORALES

Cuestionado por posibles ajustes en las listas electorales respecto a las candidaturas del pasado 28 de abril, Montesinos ha apuntado que en el Comité Ejecutivo de este lunes no se abordó este asunto, recordando que compete al Comité Electoral Nacional "en colaboración con las estructuras territoriales".

Así, ha reiterado que el PP "es un partido serio, que respeta los procedimientos". En este punto, sobre si será cabeza de lista por Málaga, al igual que en los anteriores comicios, Montesinos ha indicado que es "uno más" del partido en esta provincia, donde está afiliado. "Estoy a su entera disposición para trabajar en esa reconquista del votante de centro-derecha", ha finalizado.