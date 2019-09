El PRC cree que el Rey no va a mediar entre los partidos para favorecer una investidura

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El diputado del Partido Regionalista Cántabro (PRC) en el Congreso, José María Mazón, ha señalado este lunes que, desde su punto de vista, el Rey no va a mediar políticamente entre partidos para urgir un acuerdo que favorezca una eventual investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Así lo ha puesto de manifiesto en la rueda de prensa posterior a su reunión con el Monarca en el marco de la ronda de contactos que éste ha abierto con las formaciones políticas para sondearles sobre qué posibilidades hay para volver a designar a Sánchez candidato a la Presidencia.

Mazón ha vuelto a reiterar a Felipe VI el apoyo de su partido a la investidura de Sánchez en tanto siga cumpliendo y no varíe sus compromisos con Cantabria, con la defensa de la unidad de España y con el mantenimiento de la agenda social.

Si bien ha admitido que "no está claro" que vaya a haber investidura y que el Rey tendrá que hacerse primero "una composición de lugar" antes de comunicar a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, si propone o no un candidato.

El diputado cántabro ha desvelado que ha coincidido con el Monarca en la "conveniencia" de que haya "cuanto antes" un Gobierno para España --"Como al resto de españoles le gustaría qu ehbiera un Gobierno, ha dicho"-- y, en este sentido, han conversado sobre cómo podría afectar a Cantabria una repetición de elecciones.

Mazón ha subrayado que no le ha quedado claro cuál es la intención del Rey y que el Jefe del Estado no se ha mostrado partidario de ninguna de las distintas posibilidades que él le he mencionado para conformar un Ejecutivo. "Mantiene una discreción importante y no se muestra a fdavor ni en contra de ninguna opción", ha comentado.

SE VA A LIMITAR A ESCUCHAR

En todo caso, se ha mostrado seguro de que Felipe VI no tomará una decisión que tenga "un matiz político". "Creo que no va a mediar políticamente entre partidos", ha dicho, incidiendo en que ésa no es la posición del Rey porque su carácter constitucional "le impide influir en política".

"Creo que se va a limitar a escuchar y si el tema está claro, comunicará a Batet un candidato", ha apostillado el representante del PRC. El pasado viernes, el secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, pidió al Monarca mediar para convencer al presidente del Gobierno en funciones a que negocie una coalición.

Preguntado sobre si cree que el presidente ha hecho todo lo que está en su mano para sumar apoyos a su investidura, Mazón ha respondido que Sánchez hizo "un gran esfuerzo" antes de su fallido debate de investidura, cuando, a su juicio, hizo una "muy generosa" oferta a Unidas Podemos planteando un Gobierno de coalición con una vicepresidencia y tres ministerios para los de Pablo Iglesias.

Sin embargo, el parlamentario del PRC ha lamentado que las relaciones entre esos dos partidos haya cambiado después de la negativa de Unidas Podemos a apoyarle en la sesión de investidura de julio.