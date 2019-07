17 de julio de 2019

PSE dice que la "ambición" de Iglesias está "dinamitando la posibilidad" de tener un presidente socialista

BILBAO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE de Guipúzcoa, Eneko Andueza, ha advertido al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que su "obsesión personal por formar parte" del Gobierno de España "no tiene que ser la premisa para firmar un acuerdo" y cree que con su "ambición" está "dinamitando la posibilidad de que España vuelva a tener un presidente del gobierno socialista".

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Andueza ha afirmado que, "desde Euskadi le podemos poner ejemplos de que eso nunca tiene que ser la premisa fundamental para firmar un acuerdo de gobierno, o ni tan siquiera un acuerdo para facilitar la investidura, en este caso, de Pedro Sánchez.

"Eso nunca puede ser una condición indispensable, las ambiciones personales en estas cuestiones siempre hay que dejarlas a un lado, y mucho más cuando se observa que la propia figura de Pablo Iglesias supone un problema no solo para llegar a ese acuerdo, sino que incluso empieza a ser un problema dentro de Unidas Podemos", ha remarcado, para insistir en que "las ambiciones personales no son la mejor compañía de viaje, en este caso para lograr avanzar en acuerdos de gobierno".

Andueza ha señalado que Pablo Iglesias está "obcecado en ser él quien entra a formar parte de ese gobierno". "No tengo ninguna duda de que, si por el fuera, toda la cuota de poder que pudiera tener Unidas Podemos en ese gobierno estaría bajo su cargo, es decir, sería el unipersonalmente el que llevaría todos los ministerios que pudieran gestionar desde Unidas Podemos en un hipotético acuerdo de gobierno", ha afirmado.

Por eso, ha insistido en que "los personalismos, en este caso el personalismo y la ambición personal de Pablo Iglesias está dinamitando la posibilidad de que España vuelva a tener un presidente del gobierno socialista y continuar por la senda de progreso que se inició algo más de un año".

Según ha destacado, el PSOE es un partido que "siempre ha tenido vocación de acuerdo, de diálogo, de búsqueda de consenso, y, sobre todo, siempre ha sido un partido que ha tenido un sentido de la responsabilidad y de Estado muy profundo". "Es parte de nuestra cultura política, de nuestra cultura departido, y, en ese sentido, nosotros siempre vamos a tener la mano tendida al resto de partidos para llegar a acuerdos, si eso permite mejorar la vida de nuestros ciudadanos", ha manifestado.

No obstante, Andueza ha advertido de que "cuando se enrocan otros partidos en anteponer los personalismos y las ambiciones e intereses personales y partidistas, ante eso poco a nada podemos hacer". En ese sentido, ha puesto como ejemplo Euskadi, donde "ningún secretario general ha antepuesto sus intereses personales o ha dicho que si no estaba en alguno de los gobiernos no iba a haber acuerdo de gobierno". Así, ha señalado que Cristina González está en el gobierno foral de Álava, "pero no ha sido la condición indispensable para llegar a un acuerdo de gobierno".

"Y el resto de secretario generales, empezando por Idoia Mendia, no participamos ni en gobiernos forales ni en el Gobierno Vasco, y no pasa absolutamente nada, ni se rompe el partido, ni se cae Euskadi, ni se caen los territorios", ha dicho, para señalar que "cada cual tiene que ser muy consciente del papel que tiene que desempeñar orgánica e institucionalmente, y no tenemos ningún trauma por no formar parte de ningún gobierno".

Por ello, ha afirmado que Pablo Iglesias "puede seguir desempeñando su papel dentro de Unidas Podemos, puede seguir desempeñando su papel como responsable en el grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados y no pasa nada, ni tiene porque ser ministro". En su opinión, "hay personas perfectamente preparadas dentro de Unidas Podemos, incluso fuera de Unidas Podemos pero de la propia órbita, que pueden desempeñar una buena labor dentro del gobierno de Pedro Sánchez.

Andueza ha abogado por "buscar a los mejores" y ha instado a "no dinamitar una negociación por el mero hecho de que Pablo Iglesias quiera ver colmadas sus aspiraciones siendo ministro en España".

Por otro lado, ha considerado que la repetición de las elecciones generales "evidentemente es una opción, como tantas otras". A su entender, en estos momentos "las variables son múltiples y puede pasar cualquier cosa, los escenarios son diversos".

"En estos momentos hay una negociación abierta, aunque lógicamente se encuentre cogidas con pinzas, pero todavía hay posibilidades de llegar a un acuerdo", ha afirmado, para añadir que "hasta el último segundo" siempre tendrá "la esperanza de que se llegara a un acuerdo, no solo con Unidas Podemos, sino con otras fuerzas políticas, y el próximo 22 de julio, y si no es el 22 será en septiembre podamos seguir teniendo un presidente en España que se llama Pedro Sánchez".