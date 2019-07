PSOE acusa a Iglesias de querer "imponer" ministros a Sánchez: "No puede pretender un gobierno paralelo a su servicio"

446049.1.500.286.20190716191954

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha acusado este martes al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de haberse "negado a negociar" desde las elecciones generales y de haber perseguido como único objetivo "imponer" al candidato socialista la presencia de determinados miembros de Podemos en el Consejo de Ministros. "No puede pretender tener un gobierno paralelo a su servicio", le ha avisado Lastra.

Así lo ha dicho la también portavoz del Grupo Socialista en el Congreso tras la reunión que ha mantenido con el su homólogo de ERC, Gabriel Rufián.

Lastra ha aprovechado para replicar a las declaraciones realizadas este martes por Iglesias y lo ha hecho en un tono muy duro, reprochándole que sólo haya querido "hablar de los nombres del Consejo de Ministros". "No está a la altura de las circunstancias quien se niega a negociar y no es capaz de ceder en absolutamente nada", ha remarcado.

La portavoz socialista ha hecho hincapié en que el PSOE eligió a Unidas Podemos como "socio preferente" porque comparten una "sensibilidad de izquierdas" y, de hecho, ya tenía con ellos un "gobierno de cooperación", en referencia al apoyo externo que los morados han venido prestando al Gobierno de Sánchez para aprobar algunos decretos.

Pero lo que se ha encontrado desde el inicio, según su relato, es a un Iglesias en "posiciones maximalistas" que "se ha negado en todo momento a la negociación" y no ha buscado más que "la imposición". "Ha rechazado todo, supeditaba todo a la presencia de nombres en el Consejo de Ministros y no se ha movido de ahí desde la primera reunión", ha enfatizado.

SÓLO HA CEDIDO EL PSOE

Lastra ha contrastado el inmovilismo que achaca a Iglesias a las cesiones que, argumenta, ha ido haciendo el PSOE en las cinco propuestas que ha planteado a Podemos. Así, ha recordado que pasaron de ofrecer un gobierno del PSOE con apoyos externos, a otro de cooperación, a proponer la entrada de miembros del partido morado en puestos intermedios y después se abrieron a incluir independientes en el Consejo de Ministros.

Ante la negativa de Podemos, ha proseguido, se abrieron a empezar la negociación desde cero y al final el pasado jueves Sánchez ofreció a Iglesias la incorporación de "expertos" de Podemos para "liderar algunos departamentos". "E Iglesias lo tacho de idiotez", se ha lamentado Lastra.

Tras los reiterados 'noes' de Iglesias, la conclusión del PSOE es que el líder de Podemos no ha tenido nunca una voluntad real de negociar, sino de "imponer" a Sánchez los nombres de las personas que deben sentarse en el Consejo de Ministros cuando esta es una prerrogativa que el presidente del Gobierno tiene en exclusiva.

"Eso no es negociar", ha clamado Lastra, quien ha añadido que, tras rechazar todas las propuestas del PSOE, Iglesias acabó "dinamitando" la negociación con la convocatoria que hizo el pasado viernes a las bases de Podemos para una "consulta trampa".

A su juicio, esa consulta Iglesias sólo busca "blindarse" ante una decisión que ya tenía tomada "hace tiempo": votar no por segunda vez a una investidura de Pedro Sánchez, pero en esta ocasión coincidiendo en el no también con la "ultraderecha".

ESTO SE PARECE A LA 'PINZA' DE ANGUITA

"Esto empieza a parecerse mucho a la pinza de los años 90", ha agregado la portavoz socialista en referencia a la alianza contra Felipe González que lideraron por un lado el 'popular' José María Aznar y, por otro, el que fuera líder de Izquierda Unida, Julio Anguita.

"Iglesias no puede pretender tener un gobierno paralelo a su servicio porque eso no es lo que han votado los ciudadanos. No puede haber dos gobiernos en uno. Es el PSOE el que ha ganado las elecciones y es al presidente al que le corresponde nombrar ministros de su confianza", ha aseverado, exigiendo "respeto" tanto para Sánchez como para el "partido centenario" que lidera.

Preguntada sobre la protesta de Iglesias acerca de que Sánchez nunca le ha planteado directamente que vete su presencia en el Gobierno y retándole a explicarle los motivos, Lastra ha reprochado al líder de Podemos que insinúe en que el PSOE está respondiendo a las presiones de empresarios y banqueros. "Lo importante es que le ofrecimos el primer gobierno de coalición que se ha planteado en 40 años y dijo que no", ha recalcado.

Además, Lastra ha subrayado que España necesita un Gobierno "cohesionado" en el que no haya diferencias en los grandes asuntos de Estado, como es Cataluña, en el que, según ha defendido, las posiciones del PSOE y Podemos siguen siendo "muy distintas".

De hecho, ha destacado que este mismo martes Unidas Podemos se ha reafirmado en su posición en respaldo a los diputados de ERC y de Junts presos que están suspendidos, en contra del criterio del resto de grupos parlamentarios.

CONTACTOS CON LOS DEMÁS GRUPOS

Así las cosas y a una semana de que se celebre la primera votación de investidura, Lastra ha vuelto a pedir al resto de formaciones que no bloqueen la formación de gobierno porque "no hay alternativa posible" a uno liderado por Sánchez.

En este contexto, ha comentado que el PSOE está hablando con el resto de partidos de forma discreta y que, tal y como anticipó Sánchez, volverá a entablar contacto con el PP y con Ciudadanos a lo largo de esta semana.