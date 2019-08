El PSOE deja claro que no se fía de Podemos: "No se puede ser gobierno y contragobierno a la vez"

450489.1.644.368.20190829191141

Simancas aconseja a Podemos dejar el Gobierno al PSOE: "El señor Iglesias decía que gestionen los socialistas. Pues eso"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha querido dejar claro en el Pleno del Congreso que ya no se fía de Unidas Podemos, formación a la que ven aprovechando la primera oportunidad que se presenta para "dañar" a los socialistas, como lo demuestra a su juicio haber forzado un "aquelarre" de sesión extraordinaria en agosto para que la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, dé explicaciones sobre la crisis del Open Arms.

El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Simancas, ha sido el encargado de verbalizar la sensación que impera en la bancada socialista con respecto al considerado como socio preferente.

PROMUEVEN UN "AQUELARRE" CONTRA EL GOBIERNO

Simancas ha lamentado que los morados se negaran a aceptar la convocatoria de un Pleno ordinario para hablar de inmigración y decidieran en cambio unir sus votos a la derecha para provocar este "festival de reproches a la política de un gobierno progresista".

"¿Por qué lo hicieron? ¿Querían darnos una lección?", ha preguntado Simancas a la formación de Pablo Iglesias. Pues lo que han aprendido los socialistas con esta actitud, ha avisado, es que Unidas Podemos no son "de fiar". Y esta "lección", ha continuado, ya la había dado en la investidura fallida de Pedro Sánchez de julio pasado, y con anterioridad, en la de 2016.

Simancas ha dicho no entender qué busca Podemos con esta estrategia, con la que "pierde España, la izquierda y los españoles, que no tienen el Gobierno progresista que votaron, necesitan y merecen". "Dénle una vuelta", les ha invitado a hacer.

QUIEREN PACTAR MIENTRAS SE MANIFIESTAN EN CONTRA

El diputado socialista se ha permitido advertir a los de Iglesias de que no pueden pretender "ser gobierno y contragobierno a la vez, aspirar a formar parte de un gobierno y después recriminar a la vicepresidenta que exija a todo el mundo el cumplimiento de la ley, que es el fundamento del Estado de Derecho", ha señalado en relación con la actitud que Calvo ha tenido con el buque Open Arms.

Pero Simancas ha puesto otro ejemplo con la participación de Sánchez en la cena de clausura del G7 para ilustrar la falta de lealtad con el PSOE de la que hace gala Podemos, que aspira a pactar con el PSOE un gobierno de coalición mientras se manifiesta en la contracumbre del G7, ha argumentado.

En su segunda intervención, y tras escuchar las protestas de la portavoz de Podemos, Noelia Vera, el secretario general del Grupo Socialista ha continuado con sus reproches utilizando un símil en un hipotético Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos.

"¿Le parece normal que la pretendida ministra Vera sume sus votos a PP y Ciudadanos para traer una comparecencia de reproches a la ministra Calvo? No me parece normal --ha sentenciado--. Tampoco me parece normal que hablen de Calvini ¿Les parece normal esa broma? ¿De verdad son iguales Calvo y Salvini? ¿De verdad no tienen que revisar su esquema de amigos/enemigos? Un poquito".

Además, ha dicho no entender las quejas de Podemos. "No se enfade, señora Vera --ha replicado--. Tienen ustedes la piel algo fina para todo lo que nos critican".

Y antes de bajar de la tribuna, ha sugerido que Podemos debería dejar la gestión del Gobierno al PSOE y abandonar la idea de la coalición. "Una vez escuché a Pablo Iglesias que esto de gestionar el Estado no es muy sexy, que lo que de verdad tiene erótica es luchar contra el capitalismo. Que gestionen los socialistas, decía --y ha hecho una pausa--. Pues eso, señor Iglesias, pues eso".