22 de julio de 2019

El PSOE dice que el tono de Iglesias "no ayuda" pero que hay tiempo hasta el jueves para pactar

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE considera que el tono empleado por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el duelo que ha mantenido con el candidato socialista, Pedro Sánchez, durante el debate de investidura "no ayuda" a que las negociaciones entre ambas formaciones lleguen a buen puerto, pero insiste en que aún queda tiempo para cerrar un acuerdo antes del jueves.

Así lo han señalado fuentes socialistas tras el tenso rifirrafe que han mantenido en el hemiciclo Sánchez e Iglesias. El presidente del Gobierno en funciones ha llegado a reclamar su apoyo a Iglesias aunque no consigan pactar un Ejecutivo de coalición, mientras que el líder del partido morado ha advertido de que no se dejarán "pisotear" y le ha avisado de que si por su "cerrazón" convoca nuevas elecciones, probablemente, "no será presidente de España nunca".

Desde el PSOE admiten que el tono utilizado por Sánchez no contribuye a la buena marcha de las conversaciones, pero remarcan que el propio Sánchez ha garantizado desde la tribuna que está dispuesto a "arriesgar" para formar un gobierno de coalición con Unidas Podemos.

En este sentido, subrayan que los socialistas continúan "con la mano tendida", convencidos de que hay tiempo de que el acuerdo llegue antes el jueves cuando tendrá lugar la segunda votación de investidura, habida cuenta de que todo indica que Sánchez no logrará la mayoría absoluta que requeriría para ser investido este martes al primer intento.