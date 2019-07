El PSOE ofrece un pacto programático a Podemos pero rechaza el Gobierno de coalición

444837.1.500.286.20190708135111

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La dirección del PSOE ha ofrecido este lunes a Unidos Podemos empezar a trabajar un pacto programático sobre el que se sustentará el Gobierno de cooperación que los socialistas quieren cerrar con los 'morados', donde los miembros de la formación de Pablo Iglesias tendrán cabida pero sólo en puestos intermedios de la Administración, nunca en el Consejo de Ministros.

En rueda de prensa desde la sede del partido en Ferraz, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha explicado que el documento aprobado por la Ejecutiva Federal del partido será la base del discurso de investidura del candidato Pedro Sánchez el próximo 22 de julio y el partido está abierto a que Podemos haga sus aportaciones al texto.

Este es el documento íntegro:

Propuesta Psoe Para Un Gobierno de Progreso_ok by Epinternet on Scribd

A lo largo de 38 páginas y estructurado en cinco grandes bloques, el PSOE ha hecho una síntesis de su programa electoral en materia de empleo digno y pensiones; feminismo y lucha contra la desisualdad social; emergencia climática y transición ecológica de la economía; avance tecnológico y transición digital y España en Europa, España en el mundo.

Para avanzar en la negociación con Podemos --mañana se reúnen Sánchez y Pablo Iglesias-- el PSOE ha nombrado una comisión negociadora que estará formada por la portavoz en el Congreso, Adriana Lastra; la diputada y secretaria de Educación del PSOE, María Luiz Martínez Seijo, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y el secretario de Acción Electoral del PSOE y también diputado, Francisco Salazar.

GOBIERNO MONOCOLOR

La oferta a Podemos incluye que los 'morados' puedan proponer a Sánchez nombres de independientes de reconocido prestigio como ministros, pero Narbona ha dejado claro que el candidato a la investidura formará un "Gobierno monocolor", es decir, que no habrá ministros de otro partido distinto al PSOE. O son del PSOE o son independientes.

De hecho, en la entrevista que concedió la semana pasada a Telecinco, Sánchez se dijo dispuesto a formar un Ejecutivo con un número mayor de independientes del que existe en la actualidad.

Narbona tampoco ha concretado qué tipo de cargos intermedios en la Administración ofrecen ocupar a miembros de Podemos. En el círculo del presidente hay quien defiende que no pasen de directores generales y ven inconvenientes en que ocupasen Secretarías de Estado y subsecretarías, porque estos puestos preparan los contenidos del Consejo de Ministros.

Según la presidenta del PSOE, de los cargos intermedios de la Administración que Podemos podría ocupar deberá hablarse más adelante porque "lo primero", a juicio de los socialistas, es comprobar si "existe o no" posibilidad de aproximación entre los dos partidos en una serie de cuestiones en las que, a priori, sus posiciones de partida son semejantes.

No obstante, y a pesar de las coincidencias, Narbona ha explicado la importancia de entrar en los "matices", porque a menudo la "velocidad de crucero" o la "ambición" que un partido y otro quieren imprimir a determinadas políticas no es la misma.

De ahí que el documento se ciña a áreas en las que ambas formaciones están próximas y eluda otras en las que existen diferencias considerables, como es el caso de la crisis con el independentismo en Cataluña.

De este tema, ha avanzado Narbona, hablarán largo y tendido Sánchez e Iglesias en su encuentro de este martes, sobre todo después de que el secretario general de Podemos esté dispuesto, según avanzan varios medios de comunicación, a dejar por escrito que asumirá la estrategia del PSOE en Cataluña.

En este asunto, Narbona también ha asegurado que Sánchez no variará su planteamiento, que consiste en defender el "diálogo" con los partidos independentistas, pero "en el margen de la Constitución". "De ahí no nos vamos a mover", ha garantizado.

Narbona ha explicado que si el PSOE no presentó antes este documento fue porque hasta ahora Iglesias se había "negado a hablar de acuerdo programático", una posición que "ha sorprendido" en el PSOE.

"Siempre hemos pensado que el primer espacio de la negociación era el espacio programático. Por eso damos el paso de hacer visible lo que debería ser el objeto del diálogo", ha concretado.

Según se vaya avanzando en el contenido, se podrá progresar en la oferta sobre la entrada de Podemos en cargos intermedios de la Administración y en fijar con ellos un calendario sobre las políticas que se quieren impulsar.

PODEMOS, SOCIO PREFERENTE Y PETICIÓN DE ABSTENCIÓN A PP Y Cs

Ante las acusaciones de Podemos sobre que el PSOE sólo les da excusas porque en realidad quiere pactar con la derecha, Narbona ha asegurado que el PSOE con quien quiere acordar contenidos programáticos es con Unidas Podemos, al que considera "socio preferente". Lo que no quita para pedir a PP y Ciudadanos que se abstengan para que los partidos independentistas no jueguen un papel clave en la investidura --es necesaria su abstención para que prospere si PP, Ciudadanos y Vox votan en contra--.

Es decir, la preferencia del PSOE es conformar un Gobierno de progreso que empiece a rodar con la abstención de PP y Ciudadanos, para que su inicio no dependa de lo que hagan los partidos independentistas, con los que no va a negociar nada a cambio de esa abstención, asegura Narbona. La posible abstención de los independentistas es "una decisión libre" a la que el PSOE no va a contribuir, ha incidido.

El PSOE también pide a PP y Ciudadanos una abstención sin negociar nada a cambio, más allá de ofrecerles que arranque la legislatura, porque es consciente de que tiene que recurrir a ellos para pactar grandes cuestiones de Estado como las pensiones, la lucha contra el terrorismo o ciertos asuntos de la política exterior.

Narbona ha afirmado que en el PSOE no contemplan por el momento la hipótesis de la repetición electoral. "Si hay que contemplarla se hará, pero no ahora", ha señalado porque la prioridad "absoluta" es intentar crear las condiciones para un acuerdo sobre la investidura de julio.